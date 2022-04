Dictan la conciliación obligatoria pero UTA mantiene el paro

A horas de que la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) ratificara el paro de colectivos de corta y media distancia por 48 horas, que afectaría a los servicios de todo el interior país, menos a aquellas líneas que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia (el AMBA), el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria y citó a las partes para el jueves. La medida estaba anunciada para este martes y miércoles. El reclamo de los choferes es cobrar el mismo aumento que recibieron esos choferes.

A comienzos de este mes, la UTA cerró para los choferes de la zona metropolitana de Buenos Aires una suba de 50% escalonada para alcanzar un salario básico de $150.000 en agosto; también acordaron un no remunerativo de $43.000, en cuatro cuotas.

El gremio pide que se equiparen los salarios que se pagan en el interior del país con los que perciben por el mismo trabajo aquellos quienes prestan servicios en AMBA. El Ministerio de Trabajo fijó en diez días el período de la conciliación obligatoria.

El comunicado firmado por Roberto Fernández, el secretario general de la UTA, señala: “Queremos dejar expresado que el Estado Nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de la discusión salarial”.

No hay ninguna forma de otorgar una suba del 50%

Los empresarios del interior sostienen que los giros de la Nación del Fondo del Compensador del Transporte están “atrasados”: todavía no se transfirieron los recursos de marzo. El cálculo es que el 60% de los costos del servicio es mano de obra. “No hay ninguna forma de otorgar una suba del 50% y un bono si no tenemos más ingresos”, plantean desde una empresa cordobesa.

“O es más tarifa o más subsidio, no hay otra ecuación”, sintetizó un empresario de Rosario. En el interior, el precio del boleto de transporte urbano hasta triplica el de CABA y AMBA.

Desde la UTA indican que pidieron a las autoridades del Comité Federal del Transporte “su necesaria participación, compromiso y aportes, para un sistema del que son nada menos que los titulares únicos y primeros, pese a lo cual, se han desentendido, sin asumir su rol, razón por la cual les responsabilizamos de todas las consecuencias derivadas de las medidas de acción gremial a disponerse”.

Insisten en que “bajo la regla de ‘igual remuneración por igual trabajo’ no vamos a permitir salarios por debajo de la inflación, ni haberes inferiores en el interior, a los de la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Hace dos semanas, los empresarios del interior plantearon que Transporte debía $4430 millones, lo que equivale casi a la mitad del Fondo Compensador, de $9600 millones. Desde el Ministerio indicaron que los pagos se hacen después del 15 de cada mes, previa rendición.

DESDE UTA TUCUMÁN INFORMARON QUE EL PARO SE MANTIENE HASTA QUE LA SECCIONAL NACIONAL LES INFORME DE LO CONTRARIO