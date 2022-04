Para cobrar los $18.000 habrá que pasar un informe socio-ambiental

La inscripción se hace desde la página de Anses, que está funcionando las 24 horas incluidos los fines de semana (aunque en los primeros días de la inscripción que comenzó el jueves pasado, hubo momentos en los que no funcionaba).



Una vez que se ingresa la primera vez, la Anses pide que se actualicen todos los datos personales, mail y teléfono de contacto, a partir del día 28 de abril, se solicitará a los que se inscribieron al actualizar los datos que informen CBU (no se admiten cuentas digitales de CVU) y se firme la declaración jurada solicitando el beneficio.



En esta instancia, la Anses verificará que la persona solicitante cumpla con los siguientes requisitos:





- No tenga ingresos superiores de 2 salarios mínimo-vitales y móviles, que al día de hoy son $77.880

- El titular no tenga prepaga como sistema de salud

- El titular no debe haber adquirido un auto en el último año, ni tampoco ser propietario de dos o más vehículos

- Se cruzarán los gastos del titular con tarjeta de crédito o débito en caso de que la tenga



Si dentro de una misma familia hay dos o más personas en condiciones de cobrar el bono, lo podrán hacer (a diferencia del IFE que era un solo beneficiario por familia).







Los extranjeros deben tener 2 años de residencia en el país para solicitar este beneficio.



A partir del 5 de mayo, habrá que ingresar a MI ANSES con CUIL y clave de la Seguridad Social para saber si quien solicitó el beneficio le fue otorgado, ya que aprobó el informe socio-ambiental a cargo de la Anses.