Elon Musk podría adquirir hoy la totalidad de Twitter

The Times afirmó que ambas partes discutieron detalles.

The Times afirmó que ambas partes discutieron detalles.

Twitter sube casi 6% en Wall Street tras confirmarse que Elon Musk podría convertirse en el nuevo CEO de Twitter. Según informó The New York Times, el directorio de Twitter y el CEO de Tesla, Elon Musk negociaron hasta la madrugada su oferta para comprar la plataforma de redes sociales.

Musk aseguró la semana pasada que había obtenido u$s46.500 millones en financiamiento para comprar Twitter, presionando a los accionistas a lograr un acuerdo. The Times afirmó que ambas partes discutieron detalles. Bloomberg redobló la apuesta y aseguró que el acuerdo podría alcanzarse en la jornada de hoy.



Informate más¿Crisis en Twitter? Accionistas presionan para llegar a un acuerdo con Elon Musk

Después de acumular más del 9% en acciones, Musk lanzó una oferta para comprar Twitter en un acuerdo valorado en alrededor de u$s43.000 millones. Twitter rechazó en un primer momento la oferta de Elon Musk. Lo hizo tan solo horas después de que esta se hiciera pública. Inició, además, una estrategia conocida como "píldora venenosa" que consiste en limitar a toda costa la posibilidad de que cualquier interesado, adquiera más del 15% de la compañía a través de la compra de acciones. Twitter, en concreto, planeaba ofrecer activos por un precio más bajo del actual a sus inversores para que estos puedan venderlos posteriormente a un precio superior y, por lo tanto, reducir la participación de Musk.

El precio a pagar

Si se llegara a aprobar, Twitter podría ofrecer la compra de acciones del propio magnate a un precio menor del habitual.

El multimillonario aseguró que Twitter debe “transformarse” en una empresa privada para que pueda convertirse en un foro para la libertad de expresión. También dijo que los intereses de los miembros de la junta de Twitter “simplemente no están alineados con los accionistas” y que la junta “casi no posee acciones” de la empresa.

Algunos accionistas presionaron a Twitter para que negocie con Musk, según comunicaron fuentes anónimas a Reuters el domingo, a pesar de que Musk declaró explícitamente en su carta de oferta que la cifra de 54,20 dólares (50,52 euros) por acción era su "mejor y última oferta".