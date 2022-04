La ex de Rodrigo de Paul, ¿contra Tini y la China Suárez?

La ex pareja y Tini

Desde hace varios meses circula una fuerte versión de romance entre el futbolista Rodrigo de Paul y Tini Stossel, en medio del clima de dudas que parecería tener el romance de él con la madre de sus hijos, Camila Homs. ¡Y ahora se abrió la polémica!

La modelo estuvo respondiendo preguntas de sus seguidores y cuando le preguntaron sobre el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez lanzó una llamativa respuesta. “¿Team China o team Wanda?”, le consultaron, luego de que su ex también fue relacionado también con la expareja de Benjamín Vicuña.

¡La ex del jugador de la Selección no se quedó callada! “No me gusta meterme en la vida de los demás. Solo decir que jamás entenderé a las minas que se meten con hombres casados y arruinan familias”, arrojó, picantísima en las stories de Instagram, en un mensaje que alimentó más los rumores que viene circulando sobre el deportista con la estrella pop.

En medio de lo rumores de romance entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, él la empezó a seguir en Twitter. Acto seguido, la mamá y la tía de Camila Homs, la ex de él, reaccionaron con fuerza. Atenta a lo que sucede en los medios, Estefi Berardi le hizo captura de pantalla al fuerte like de la tía de Camila.

A días de que Homs se mostrara cerca del futbolista en el vip del estadio en el que jugó, volvieron a sonar con fuerza las versiones que indica que él estaría saliendo con Tini. Por eso, la mamá de la modelo, al igual que la tía, también le dio like a filosos comentarios contra la artista.

"Qué pena que con todo lo que le pasó a su papá no se de cuenta de lo importante que es la familia. Tan poco corazón para romper una con dos bebés tan pequeños. Qué lástima arruinarse de tan joven", fue el comentario al que la tía de Cami le dio like. "A mí como madre me daría vergüenza que se meta con un tipo que tiene una familia encima. El último niño tiene meses de nacido", fue el otro comentario al que la madre de Camila, disgustada con Tini, le subió el pulgar.

