Una ex figura de Boca Juniors rechazó a Riquelme

El presidente del Consejo de Fútbol recibió un duro revés por parte de una estrella internacional con pasado en el club luego de que le revelara que no volverá a Argentina.

En la búsqueda por jerarquizar el plantel de Boca Juniors de cara a la siguiente ventana del mercado de traspasos, Juan Román Riquelme recibió su primera pésima noticia luego de que una ex estrella del club se negara a regresar a Argentina.

Edinson Cavani, Luis Suárez, Miguel Borja, Roger Martínez, entre otros, fueron algunos de los nombres de jerarquía que aparecieron en el radar del conjunto xeneize para que la directiva los intentara convencer.

Sin embargo, el primero en bajarse de la lista de convocados fue Gary Medel quien desde Italia confirmó que no regresará a Argentina, sino que finalizará su carrera directamente en su país, en Chile.

"La única opción de que vuelva a Sudamérica, es la Universidad Católica. Años anteriores hablé con Román, pero decidimos que a Boca no. Además quería seguir compitiendo en Europa, me sentía bien, entonces no era el momento", señaló el futbolista de Bologna en entrevista con ESPN de Chile.

De todas formas, también negó los rumores que empezaron a circular en torno a la posibilidad de regresar a mitad de año: “Quiero seguir jugando acá en Europa. Ayer salió algo en las redes sociales que iba a volver a Católica en julio, pero es todo mentira”.

Además, también reveló porqué le gustaría fichar por la Universidad Católica y finalizar su carrera en su tierra: "Me gustaría solo Católica, por un tema de edad, de mi familia, mucho más seguro en Chile”.