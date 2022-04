Altas tasas de rentabilidad, ¿pero a que costo?

Detuvieron al empresario Edgar Adhemar Bacchiani, CEO de Adhemar Capital. El arresto se dio tras que el juez Miguel Contreras así lo ordenara. La compañía de Adhemar se encuentra acusada de fraude por una supuesta estafa a inversores que entregaban el dinero para ser invertido específicamente en criptomonedas, donde a cambio se les ofrecía altas tasas de rendimientos imposibles de generar de manera certera.

Dentro del mercado, las ganancias que se generan vienen determinadas por el instrumento en el que invertimos. Estos instrumentos pueden ser de renta fija o de renta variable, en el caso específico de las criptomonedas que son monedas descentralizadas, en las que todos y nadie tiene el control, y que permite

transacciones de forma casi anónima, podemos observar cómo la renta a recibir por invertir es sumamente variable.

Para operar con criptomonedas se puede recurrir a una plataforma de cambio en la cual se abre una cuenta virtual para poder comprar y vender el activo. Las criptomonedas, a diferencia de los sistemas de pagos y de inversión tradicionales, no están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. Su precio se calcula en función de la oferta y la demanda, y por esto sus

variaciones pueden subir o bajar abruptamente.

Es clave destacar que en el caso de Adhemar, la estafa no viene dada totalmente por invertir o no en este instrumento, sino que además, volvemos a repetir el famoso esquema de las estafas piramidales. Estos ingredientes, un Mercado no regulado y personas que buscan tomar ventajas a costa de otros, sumado al escenario de incertidumbre económica que actualmente se vive en nuestro país, de alta inflación y devaluación de la moneda, hacen que la sociedad caiga o sea vulnerada por estas estafas.

Es importante tener en cuenta lo siguiente a la hora de invertir, o que nos ofrezcan una inversión: Debe existir algún registro público de la estrategia de inversión, y de los resultados que ha obtenido en el tiempo. Lo más probable es que no exista ningún registro público de sus retornos cuando se tratan de estafas que claramente no están respaldadas. Por otro lado podemos observar que cuando nos ofrecen grandes rendimientos se trata de empresas que no están reguladas, la mayoría no están obligadas a tener ningún resguardo o control sobre las inversiones que manejan. La inversión adecuada será aquella que tenga la combinación óptima entre horizonte, riesgo y rentabilidad. Y para definir esa combinación lo primero que hay que analizar es cuál es el objetivo de la inversión junto con el plazo de tiempo.

En el caso de no estar seguros también podemos buscar un experto formado en asesoramiento financiero, además , no solo bastará con que cuente con la debida formación, sino que debe trabajar en una de las empresas autorizadas para prestar este tipo de servicios (estar inscripto en la CNV, Comisión Nacional de Valores). La idoneidad es un requisito exigido por la CNV a quienes desempeñen las actividades de venta, promoción o prestación de cualquier tipo de asesoramiento al público inversor, para garantizar que cuentan con el nivel de competencia e integridad requerido.

Mercado local

Según el INDEC, la actividad económica mostró un crecimiento del 1.8% mensual en febrero. De esta manera, el EMAE anoto un alza de 9.1% interanual en febrero, acumulando 12 meses consecutivos en alza.

Esta semana el CCL mostró una suba de 9,6% hasta los 208,79. Lo cual inquieta un poco a inversores que estaban apostando a la tasa en pesos.

Las acciones argentinas cerraron con racha alcista y el Merval subió 0,7% hasta las 91.717 unidades. En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron variaciones negativas y el riesgo país subió 2,1% hasta los 1.738 puntos.

Mercado internacional

El rendimiento del Tesoro de EEUU a 5 años superó el 3% hoy, luego que el presidente de la reserva federal, Jerome Powell, sugiriera que un aumento de la tasa de 50 puntos básicos podría hablarse en mayo.

Por otro lado el índice Nasdaq no se pudo sobreponer a la mala semana de muchas tecnológicas y entre los tres principales índices de EEUU fue el único que salió herido.