Sofía “Jujuy” Jiménez confirmó la separación de su novio

Después de más de un año de relación, Sofía “Jujuy” Jiménez se separó de su novio Bautista Bello. Tras estar dos meses fuera del país, la modelo confirmó su ruptura y explicó los motivos de su decisión. “Tenemos proyectos distintos”, confesó.

Quien contó la información fue Luli Fernández, panelista de Socios del espectáculo que es íntima amiga de la jujeña. “La realidad es que ellos tenían una relación súper linda pero quien decide concluir y terminar la pareja es Sofía. Ella estuvo mucho tiempo de viaje, ahora estuvo casi dos meses en Dubai y tiene idea de irse a vivir a otro país. Ha tenido propuestas de trabajo en Europa y tiene muchas ganas de irse”, comentó la modelo en el ciclo de eltrece.

Antes de mostrar la conversación que mantuvo con su amiga, la panelista opinó sobre Bauti y dio a entender que el “chico de campo” era muy libre para estar en pareja. “Lo conocí, me lo crucé en un restaurante. Mucha camisa hawaiana. Ella es muy arriba, tiene una energía hermosa, pero a él lo vi muy libre”, reveló.

Y enseguida, Fernández contó en qué contexto Jiménez le blanqueó su separación. “Yo estaba en un evento, me habían contado que iba a ir y como no la vi, le mandé un mensaje”, precisó Luli mientras ponían en pantalla el chat que intercambiaron hace apenas unas horas. “Me estoy por ir de nuevo. Me voló la cabeza el viaje y tengo algunas propuestas de laburo piolas pero me voy sola”, dijo Jujuy.

Esta última frase fue la que llamó la atención de Luli, quién preguntó “si estaba todo mal” con Bello. “No, la mejor. Pero ya no estamos más juntos”, confesó la modelo mientras explicaba los motivos que los distanciaron: “La realidad es que tenemos proyectos distintos y yo quiero irme a vivir afuera”, expresó sin dar más detalles.

Qué lo ata a Argentina

“Cuando habla de proyectos distintos se refiere a que Bauti tiene un hijo chiquito de siete años, entonces Sofi se quiere ir a probar suerte afuera y él no la puede acompañar. Cuando te sumás a una persona que tiene hijos hay un montón de cuestiones complejas”, receló Fernández, cuyo marido, Cristián Cúneo Libarona, también tiene hijos -cuatro- de su relación previa.

Si bien el ex de Jiménez no es un personaje público, el rubio se expresó en redes con un curioso posteo que hablaría sobre su ruptura: “Quien pone muchas excusas, tiene pocas ganas”, compartió en sus stories de Instagram; algo que le cayó mal a la jujeña. “Para mí él sigue re enamorado”, opinó Luli por último.

Fuente: LA NACIÓN