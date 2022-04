Los entrenadores que suenan como sucesores de Battaglia

Sebastián Battaglia dirigió la última práctica de Boca Juniors, pero quedó bajo la lupa del Consejo de Fútbol para el futuro a corto plazo. Los resultados del equipo -y también los rendimientos- serán fundamentales para sostenerse en el cargo. “Siempre tengo fuerza”, mencionó el entrenador xeneize, que mantuvo diálogo con los integrantes del grupo liderado por Juan Román Riquelme en el Predio de Ezeiza. Por lo bajo, se barajan algunos nombres como posibles reemplazantes.

HUGO IBARRA-MAURICIO SERNA:

Asumieron como dupla técnica de la Reserva cuando Battaglia fue promovido a la Primera para reemplazar a Miguel Ángel Russo. El segundo equipo de Boca se quedó con la última liga de la categoría y además le ganó el Trofeo de Campeones a Sarmiento de Junín. Sin experiencia con planteles profesionales, serían una rueda de auxilio para descomprimir y permanecer a la espera de un sustituto que arribe al club de forma definitiva. En principio, no figuran como cartas a largo plazo.

ALEXANDER MEDINA:

Entrenador uruguayo, 43 años. Inició su carrera como estratega en Nacional de Montevideo y tuvo un exitoso paso por Talleres de Córdoba, donde paradójicamente perdió la última final de Copa Argentina ante Boca. Acaba de ser despedido del Inter de Porto Alegre y, al no tener club, asoma como uno de los candidatos más potables por jerarquía, peso propio y gusto del Consejo de Fútbol. Por estas horas ultima detalles en Brasil para rubricar su salida y viajará a Uruguay para analizar varias propuestas que tiene sobre la mesa (lo sondearon de Estados Unidos, México y Qatar). Según pudo saber Infobae, allegados con llegada al CDF de Boca lo contactaron informalmente.

MARTÍN PALERMO:

Uno de los máximos ídolos de Boca, 48 años. Con contrato vigente en Aldosivi de Mar del Plata, está trazando una campaña brillante que lo mantiene como uno de los animadores de la Zona B de la Copa de la Liga. En el último mercado de pases tomó contacto con Juan Román Riquelme por la cesión de jugadores juveniles para el Tiburón (cerró a Nicolás Valentini y Agustín Lastra). El Titán tendría espalda para hacerse cargo del reto, pero buscaría respetar su vínculo en La Feliz, según manifestó en la conferencia posterior al triunfo contra Tigre: “Mi contrato está vigente y me entregaré al máximo al club. No sé de dónde salen los rumores (se habló de cortocircuito con el manager), quizá no me conocen y no saben cómo soy en el día a día, cómo estoy en el club y con la responsabilidad que asumí este desafío, esta posibilidad que me dio la familia Moscuzza de venir a Aldosivi”. No parece ser el momento indicado para el Loco.

EDUARDO DOMÍNGUEZ, FERNANDO GAGO Y SEBASTIÁN BECCACECE:

Tres de los entrenadores de mayor ponderación en la actualidad dentro del fútbol argentino que irían por los mismos rieles que Martín Palermo: respetar sus vigentes contratos con los clubes que los contrataron. Domínguez, uno de los que más sonó en Boca tras la salida de Russo, se centra en mejorar el presente de Independiente (firmó hasta fin de año). Gago, que se ilusiona con luchar por la Copa de la Liga y la Sudamericana con Racing, tiene vínculo hasta diciembre. Beccacece comparte objetivos deportivos en un Defensa y Justicia que desde hace rato impone su sello en cancha y también permanecerá en Florencio Varela hasta fines de 2022. Son alternativas potables que gustan, pero que no están disponibles por el momento.

GABRIEL HEINZE:

Considerado DT de élite, 44 años. Pese a no haber tenido historia con Boca, es llamativamente uno de los que mayor aceptación tiene dentro de la opinión del hincha. Su última experiencia fue en Atlanta United de la MLS, que terminó antes de tiempo por los malos resultados y decisión dirigencial. Anteriormente hizo excelentes campañas con Argentinos Juniors (lo ascendió a Primera) y Vélez, al que sacó del fondo de la tabla de promedios hasta llevarlo a las copas internacionales. Es de esos técnicos que pretenden tener “la llave del club” para trabajar en todos los aspectos y se involucra desde el fútbol amateur, lo que lleva a un cuestionamiento: ¿sería compatible con el Consejo de Fútbol de Boca? El Gringo y Riquelme compartieron selección nacional y comparten recíproca buena valoración.

LUIS ZUBELDÍA:

Otro de los considerados “entrenadores jóvenes”, 41 años. Se alejó de Lanús al término de la temporada pasada y estuvo cerca de ser contratado por San Lorenzo. Optó por tomarse algunos meses sabáticos para centrarse en el plano familiar. Fue tentado por Liga de Quito hace algún tiempo y rechazó la propuesta. Ahora aceptó la oferta del equipo ecuatoriano que compite en la Copa Sudamericana.

RICARDO GARECA:

Entrenador de Perú, 64 años. Un viejo anhelo del Mundo Boca. El Tigre clasificó al seleccionado albirrojo al repechaje internacional ante el ganador de Australia y Emiratos Árabes Unidos y recién en el mes de junio sabrá si queda liberado o no. Es, llegado el caso, una alternativa potable en caso de que los peruanos no se metan al Mundial de Qatar 2022 a partir del próximo semestre (sea porque el Consejo mantuvo en el cargo a Battaglia u optó por darle el interinato a la dupla Ibarra-Serna).

Fuente: Infobae