Analizan si las frases del tema de La China son para Icardi

Tras la presentación de La China Suárez como cantante, sus fanáticos se revolucionaron. Sin embargo, las especulaciones no tardaron en llegar, poniendo en duda los motivos que inspiraron a la actriz a la hora de escribir la canción. Tanto es así, que muchos de sus seguidores aseguraron que la ex de Benjamín Vicuña tomó su escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara cómo elemento motivacional para este nuevo lanzamiento.

En las estrofas de la canción se puede escuchar situaciones que hemos leído y visto mientras el "WandaGate" se instalaba como el escándalo del 2021.

"Tan arrebatada yo, tan acobardado vos, ya no hay más valientes en el juego del amor", se podría tomar como referencia del encuentro fallido que tuvieron la China Suárez y Mauro Icardi en la habitación del Hotel en París, que tuvo a Jakob Von Plessen como testigo.



Por otro lado, la frase: "Sobran las razones, faltan los motivos, cuánto va a pasar hasta que estés conmigo, cuánto va a pasar hasta que vuelvas, que lo des vuelta, que lo resuelvas", se puede asociar a las teorías que afirman que La China Suárez está enamorada de Mauro Icardi, y que en retiradas oportunidades pidió al jugador que dejará a Wanda Nara para comenzar una historia con ella.

Hasta el momento no sabremos que despertó en La China Suárez la inspiración, pero dejó en evidencia detalles del escándalo que marcó un antes y después en la farándula argentina.

La China Suárez y su confesión en redes

La China Suárez hizo una triste confesión en medio de polémicas con Wanda Nara y Mauro Icardi. En sus redes sociales, la actriz enfrentó las preguntas de sus seguidores y compartió un curioso mensaje, que despertó preocupación sobre su estado de ánimo.

"Has estado muy desaparecida", le preguntaron y la China Suárez no dudó en responder. "A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo", explicó La China Suárez junto a una foto de ella haciendo puchero y tirada en la cama.

