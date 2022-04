Sorprendió a su hijo golpeando a la novia y lo denunció

La mujer de 60 años no dudo y llamo pidiendo ayuda. "No quiero que mi hijo sea un violento con una mujer, que nunca olvide que su madre también es mujer".

Una mujer de 60 años, con un accionar ejemplar, llamó al 911 y denuncio a su hijo por violencia de Genero. El hecho ocurrió en la provincia de San Juan, el agresor quedó detenido, en una causa considerada agravada por el vinculo, luego de que su madre lo viera golpear violentamente a su novia y diera alerta a las autoridades.

El hecho



Fuentes policiales informaron que la golpiza tuvo lugar en el interior del barrio Las Serranías, en el departamento Zonda de la mencionada provincia. Alli estaban un joven de 24 años y su novia de 20. Por circunstancias que no se dieron a conocer, el agresor comenzó a gritar y de un momento a otro, reaccionó y comenzó a golpear con una brutalidad inusitada a la joven. La madre del muchacho, una mujer de 60 años, escucho los gritos se acercó, vio la situación de violencia de género y no lo dudó, llamó a la Policía pidiendo ayuda.



Cuando le preguntaron a la denunciante sobre su reacción dijo que no quería que su hijo siguiera con su accionar y mucho menos que se acostumbre a pegarle a una mujer y agregó: "Nunca debe olvidar que su madre también es mujer y creo que no le gustaría ver que me trataran con tanta violencia como el lo hizo con su novia" . Triste por lo que estaba viviendo, mientras veía como trasladaban a su hijo a una patrulla repetía "yo no te crie así"

Hasta el lugar se acercaron efectivos de la Comisaría 14º del departamento Zonda, y detuvieron al agresor. También se hizo presente el ayudante de un fiscal que dispuso que lo vincularan a un legajo por lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género intrafamiliar. Ahora, será juzgado por este delito en flagrancia.

Fuente: Minuto Uno