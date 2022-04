La respuesta del campo a Aníbal Fernández

A horas de que se realice un tractorazo en la Plaza de Mayo para protestar contra algunas medidas del Gobierno que generan mayor presión impositiva hacia el sector agroindustrial, el campo salió este viernes a responder los dichos del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había afirmado que los manifestantes no iban a poder ingresar con los tractores a la Ciudad de Buenos Aires.

"Quizás a Aníbal le molestan los tractores porque no tienen baúl, posiblemente venga por ahí. No lo tomamos con seriedad, más viendo de quién viene. Es una forma de provocar y de intentar justificar algo que no tiene justificación", apuntó Sebastián Quiroga, vocero de Campo Más Ciudad.

"¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Que ni lo sueñen", subrayó Aníbal Fernández en una entrevista con C5N. Y opinó que “el campo está pasando su mejor momento, las ganancias inesperadas alcanzan los mil millones de pesos, como consecuencia del conflicto internacional entre Rusia y Ucrania".

Provocación

En declaraciones a radio Rivadavia, Quiroga señaló: "Es el modus operandi que tiene el kirchnerismo, es la provocación constante. No nos olvidemos de Cristina Kirchner en cadena nacional hablando de los piquetes de la abundancia y que soja era un yuyo, entre otras sonseras más".

"Nosotros queremos vivir en un país con menor presión fiscal, que a cada gasto nuevo que tiene recae sobre el sector productivo", comentó en la entrevista. "Hacemos uso de la potestad de protestar"

"El sector productivo, no solo el campo, está padeciendo el marco impositivo de Argentina. Es por todos", ejemplificó.

También comentó que habrá mucha gente que se sumará a la marcha en apoyo durante el sábado. "Tenemos pymes, industriales, comerciantes, gente de la educación que se quiere sumar.

Quiroga además brindó precisiones sobre el recorrido de la marcha. "En principio los tractores van a bajar por Avenida del Libertador para llegar a Plaza de mayo a las 15. Se estima que van a ser veinte tractores. La idea es que el campo pisa la Capital, pero sin generar caos. No queremos entorpecer la vida de la gente.

Además confirmó que van a presentar un proyecto de ley para bajar a cero las retenciones.

Por otra parte, quien también habló en la mañana del viernes fue Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina, quien afirmó que esta situación "se le parece" al conflicto por la 125 que ocurrió en 2008 y dio pie al conflicto con el campo.

"No sabemos si va a terminar igual, pero se le parece", afirmó en una nota con Radio Rivadavia.

"Tendrían que agradecerle a los productores que todavía siguen trabajando en la Argentina. Mañana tendrían que escoltar a los tractores y escucharlos para ver qué necesitan. Y agradecer por seguir invirtiendo en la Argentina", comentó el ex ministro de Agricultura. .

El dirigente comentó que se encontraba en Corrientes, y que el enojo de los productores allí era enorme tras los incendios que afectaron a la provincia durante el verano. "La indignación que hay en los productores, la calentura que tienen acá en Corrientes. Es gente que arriesga y trabaja", dijo.

Fuente: Clarín