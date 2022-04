Son virales por los estrictos requisitos para su casamiento

Una pareja norteamericana que se está por casar se volvió viral no porque dieron a conocer el salón donde se realizará la fiesta o cómo estará decorado, sino por los requisitos que solicitan a los invitados.

Kaytlyn Rosko, de 26 años y su novio, Tyler Wyatt, son tendencia en TikTok, ya que mediante esa red social se encargaron de compartir las condiciones que deben cumplir las personas que recibieron la tarjeta de invitación.

“Sé cómo quiero que sea mi boda, y sé que el modo de organizarla es poco tradicional, pero hay montones de novias que, como yo, quieren que sea así y no están seguras de que está bien hacerlo”, explicó Kaytlyn al New York Post, cuando su historia se hizo viral a partir del éxito de su posteo.

“Pero hay que pensar una cosa: creo que ese día debe de ser tu día”, argumentó.

Cuáles son las exigencias



En el video en cuestión se puede ver a Kaytlyn y Tyler bailando en el salón de su casa, mientras cuentan cómo “se animan” para decirles a sus invitados las exigencias. Las cuales son, por ejemplo no aceptar acompañantes que no estén especificados en la tarjeta de invitación, normas bastante estrictas con lo que respecta el vestuario y la condición de que los hijos de los invitados no pueden asistir.

“Si te estás tomando el tiempo para organizar una boda, probablemente quieras que no haya ningún problema. Dejar claras tus expectativas puede que no elimine los posibles contratiempos, pero sí puede ayudar. Creo que incluso mejora la experiencia para los invitados”, agregó la mujer.

Kaytlyn sostuvo que “si quieres algo el día de tu boda, lo haces”. “Es el único momento en tu vida de adulto en el que puedes hacer lo que quieras. Es el día. Los adultos no tienen muchos días como este, así que hay que disfrutarlo, de la manera que quieras y con la gente que quieras”, concluyó.

La mayoría de los seguidores apoyaron la decisión de la pareja de establecer límites y expectativas claras. Rosko afirmó que ninguno de sus invitados se quejó de sus reglas.

