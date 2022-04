WImbledon: para Rublev "El veto es una discriminación"

Luego de clasificarse a la final del ATP de Dubai, el tenista ruso escribió "no a la guerra, por favor".

Luego de la prohibición de Wimbledon a los tenistas rusos y bielorrusos por el conflicto bélico que aún mantienen Rusia y Ucrania, Andrey Rublev, número ocho en el ranking ATP, fue tajante sobre la determinación: "Wimbledon no soluciona nada con el veto, es una discriminación".

Asimismo, el singlista aseguró que, 17 de los tenistas afectados por la decisión de las autoridades británicas, ofrecieron donar el dinero obtenido en el clásico torneo inglés: "Deben darnos la oportunidad de decidir si jugar o no. Si quieren damos todo el dinero a las familias y los niños afectados por la guerra".

Y, el jugador que actualmente se encuentra en los cuartos de final del ATP 250 de Belgrado, sentenció: “Yo lo único que quiero es competir porque no tengo ni idea de política. He nacido en Rusia, he vivido toda mi vida allí y quiero demostrar que somos buena gente".

Nole se sumó a las críticas de la decisión

Luego de su triunfo 2-6, 7-6, 7-6 sobre su compatriota Laslo Djere en el ATP 250 de su Belgrado natal, el serbio declaró que: "Siempre condenaré la guerra. Yo sé, como niño de la guerra, cuántos traumas emotivos deja, y que el pueblo es el que más sufre. En los Balcanes tuvimos muchas guerras en la historia reciente. No obstante, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon porque los jugadores no tienen nada que ver con eso".

Esta será la primera vez que Wimbledon impida a personas de un determinado país desde los años después de la Segunda Guerra Mundial, cuando alemanes y japoneses no tuvieron permitido jugar el Grand Slam londinense.

Los tenistas ucranianos piden sanciones más firmes

Los jugadores ucranianos del circuito decidieron escribir una carta pidiendo mano dura en los próximos eventos internacionales y responsabilidad por parte de los colegas que pueden hacer visible el apoyo a través de las redes sociales y así llegar también a una audiencia mayor.

Sergiy Stakhovsk compartió el escrito en sus redes sociales. Cuando comenzó la invasión hace ya 50 días, él tuvo que alistarse en el ejercito debido a la situación de sus país. La carta pide que se excluya y prohíba a los atletas rusos y bielorrusos competir en cualquier evento. Además exigen que tanto la WTA, como la ATP y la ITF se aseguren que los tenistas rusos y bielorrusos contesten tres preguntas:

1. ¿Apoya usted la invasión de Rusia y Bielorrusia en el territorio de Ucrania y como resultado de ello la guerra iniciada por esos países?

2. ¿Apoya las actividades militares de Rusia y Bielorrusia en Ucrania?

3. ¿Apoya usted el régimen de Putin y de Lukashenko?

Los atletas consideran que el silencio por parte de otros tenistas implica traición y complicidad con la invasión y el gobierno ruso, como así también manifiestan que teniendo tantos seguidores en las redes sociales deberían tomar partido y hablar más sobre lo que esta ocurriendo. Ellos mismos vienen haciendo muchos esfuerzos para ayudar a su patria, desde escritos públicos, hasta alistarse en el ejército o donar sus ganancias.

Fuente: TyC Sports