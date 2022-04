Jaldo: "Calefaccionarse en el Sur es lo mismo que refrigerarse en el Norte"

El sol del mediodía tucumano pega de lleno sobre el playón de ingreso del ingenio La Florida durante el pasado miércoles. En medio de la euforia que persiste todavía tras la bendición de frutos que marca el inicio simbólico de la zafra azucarera, el gobernador Osvaldo Jaldo (PJ) accede a una entrevista con el diario Ámbito:

“Con todo gusto, pero le pido por favor que vayamos un poco a la sombra”, ruega mientras camina hacia el reparo que aportan las grandes tolvas de la usina que se dispone a producir este año más de 700 mil litros diarios de alcohol y unas 3,4 millones de toneladas de caña. Para el gobernador, la perspectiva de una buena zafra 2022 aportaría un gran alivio para la alicaída economía local y regional, muy dependiente de esta industria que hoy busca diversificarse todavía más y pisar fuerte en el mercado de los combustibles. Un optimismo similar muestra a la hora de hablar de política, sobre todo en lo que hace a su relación con Juan Manzur, a quien sucedió el año pasado cuando el gobernador se mudó a la Jefatura de Gabinete nacional. “Mi relación (con Manzur) es excelente”, enfatiza dejando atrás, quizás temporalmente, las viejas rencillas. Veamos los tramos salientes del diálogo:

Periodista: ¿Cómo está hoy su relación con el Gobierno nacional y, especialmente, con Juan Manzur?

Osvaldo Jaldo: Está muy bien. Con el Gobierno nacional y con Manzur es excelente. Precisamente me reuní con el jefe de Gabinete para agilizar algunas cuestiones en materia de obra pública. Necesitamos mejorar el nivel de inversión en obras y en servicios públicos para solucionar diversos problemas hídricos y de caminos, por ejemplo. Ahora que arranca la zafra, por caso, tenemos que mejorar caminos. Y el Gobierno nos viene ayudando mucho. Marca un plus que Tucumán tenga una representación en Buenos Aires que hace años que no teníamos. Hay un Presidente que mira al Norte.

P.: Usted cumplió años el martes. ¿Lo saludó Manzur?

O.J.: Fue uno de los primeros.

P.: ¿Le hizo algún regalo?

O.J.: Sí, por supuesto. Un presente personal.

P.: ¿Qué impacto tienen en la provincia las diferencias internas en el Frente de Todos?

O.J.: A nivel político, ninguno. Pero sí en lo institucional, porque se debe y se tienen que arreglar. Queda más de un año y medio de gobierno y necesitamos estabilidad y previsibilidad. Un Frente de Todos más unido que nunca para poder afrontar los problemas que tenemos. Sabemos que hay gente que sufre, que no tiene techo y trabajo, y gente que no se alimenta bien. Después de lo que nos costó llegar al gobierno, que la gente confiara en nosotros, que nos votara, no hay duda de que tenemos que buscar la forma de llegar a una unidad institucional. Debemos poder gobernar sólidamente para crear expectativa en el presente y en el futuro. No hay duda de que tenemos que ir a la unidad del Frente de Todos a nivel nacional.

P.: ¿Qué expectativa hay respecto al éxito de esta zafra azucarera?

O.J.: Esta es una zafra que tiene una particularidad especial, porque llega después de dos años de pandemia. Creo que vamos a tener un muy buen comienzo y estamos dispuestos a ir sorteando los problemas que puedan ir apareciendo en los próximos seis meses (el tiempo que dura la campaña).

La guerra en Europa

P.: ¿En qué estado están las gestiones para buscarle una solución al mercado de los cítricos afectado por la guerra en Europa?

O.J.: Ya estamos en plena zafra. Tenemos algunos problemas porque a Rusia nosotros exportamos el 20% de nuestra producción, y hoy eso no lo vamos a poder hacer.

P.: ¿Se trabaja en la búsqueda de mercados alternativos?

O.J.: Sí, estamos trabajando coordinadamente con Nación. Pero si bien hay otros países que no están en guerra, también tienen bloqueos económicos y financieros. Somos optimistas que a través de Cancillería y del Presidente vamos a seguir contando con los mercados que teníamos, porque Tucumán es el principal productor de limón. Tenemos que colocar nuestra producción, fundamentalmente lo que tiene que ver con aceite, jugos, cáscara, son varios mercados. Somos optimistas sabiendo que hay una economía global muy complicada.

P.: ¿Qué evaluación hace de la reunión que el lunes tuvo la mesa ejecutiva del Norte Grande con Sergio Massa?

O.J.: Hemos presentado algunos proyectos que tienen que ver con achicar asimetrías en materia de energía, precio de combustible y transporte. Se han llevado iniciativas que pueden ser plasmadas en leyes, si así lo deciden el presidente de la cámara y los legisladores. A las diez provincias que constituimos el Norte Grande nos separan 1200 km de la Capital Federal, y el ítem del costo de los fletes para llevar todo lo que producimos hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario es altísimo. Ese costo no lo tienen los que producen en la pampa húmeda. Hay que buscar que el combustible sea más económico.

P.: ¿Y en cuanto a la energía?

O.J.: El Sur en el invierno tiene el gas subsidiado por las temperaturas bajas. En el Norte tenemos temperaturas altas que superan los 45 grados. En energía pedimos el mismo tratamiento de los argentinos que viven en el Sur. Entendemos que hay que subsidiarlo porque tiene que ver con la vida del ser humano. Calefaccionarse en el Sur es lo mismo que refrigerarse en el Norte.

P.: ¿Puede el sector azucarero mejorar su participación en el mercado de los combustibles?

O.J.: Lo primero que tenemos que hacer es cumplir con el 12% de corte. Tenemos una gran ventaja en esta actividad y es que los industriales hicieron la inversión para producir alcohol, cuando antes sólo se producía azúcar y dependíamos exclusivamente del precio del azúcar. Hoy el bioetanol es un producto muy demandado por las petroleras y se produce en el Norte.

Peronismo

P.: ¿Se habla de candidaturas para gobernador 2023?

O.J.: Con todos los problemas que tiene la gente, los que tenemos la responsabilidad institucional no podemos hablar de candidaturas. Hacer política partidaria en este momento es perder el tiempo, es adelantarse mucho. No hay un candidato que dure un año y medio.

P.: ¿Y cómo está hoy el PJ tucumano después de la feroz interna que protagonizaron usted y Juan Manzur?

O.J.: Creo que al PJ lo estamos reacomodando muy bien, lo tenemos muy cerrado después de la interna con Manzur. Está muy unido. Y esto se resuelve como siempre hicimos los peronistas, a través de la carta orgánica. Si tenemos diferencias debemos ir a las urnas como hombres de la democracia.

P.: ¿El Frente de Todos debería ir a internas en 2023 para elegir un candidato a Presidente?

O.J.: Es una posibilidad. Si siguen las diferencias, si hay muchos candidatos y si hay algunos que creen que pueden ser candidatos la mejor salida es la voluntad popular. Esa es la democracia.

P.: ¿La fractura en el bloque del Frente de Todos en el Senado agrega confusión?

O.J.: No. Estas son cosas que suelen pasar en los cuerpos colegiados. Cada legislador toma su decisión. Si bien van representando a la provincia, tienen decisión propia. Si toca una división y está dentro del reglamento, es válido. Políticamente es razonable.

Por Florencia Arbeleche - Ámbito