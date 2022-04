Habló Battaglia ante los rumores sobre su salida de Boca

En medio de los rumores por su supuesto alejamiento, Sebastián Battaglia arribó al Centro de Entrenamiento que Boca Juniors posee en Ezeiza para comandar la práctica que se iniciará a las 16, con vistas al encuentro del próximo sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por la Fecha 12 de la Copa de la Liga. La frase saliente, ante la cámara del celular del periodista Martín Arévalo, fue: “Siempre estoy fuerte. Confío en los jugadores, confío en el plantel. Haremos una autocrítica y tendremos una charla entre nosotros”.

El DT xeneize que anoche suspendió la conferencia de prensa comenzó a ser cuestionado hasta dentro del Mundo Boca debido a las últimas presentaciones de su elenco. El empate contra Godoy Cruz sembró dudas respecto a su continuidad. Sin embargo, él no tiene dudas y agradeció el apoyo de los hinchas: “Estoy contento, estamos bien, estamos trabajando. Queremos que el equipo mejore pensando en el próximo partido para tratar de mejorar y buscar el triunfo”.

Cuando le mencionaron los términos de paciencia y tranquilidad con los que pregonó Carlos Bianchi para hacerle sentir su apoyo, respondió: “Se lo agradecí. Siempre transmite paciencia, es un faro y guía para todos nosotros. Es bueno su apoyo en momentos difíciles, pero nosotros queremos trabajar y que el equipo mejore y Boca pueda hacer las cosas bien”.

El Consejo de Fútbol define la continuidad de Sebastián Battaglia

Antes del encuentro ante Godoy Cruz, el Patrón Bermúdez habló con la prensa y aseguró que el Consejo de Fútbol respaldaría al DT hasta las últimas consecuencias. No obstante la mala imagen que dejó el equipo ante el Tomba generó más cuestionamientos internos. En el CDF no están conformes con el nivel de Boca y pretenden mejoras cuanto antes para encarrilar las clasificaciones a los cuartos de final de la Copa de la Liga y los octavos de la Libertadores.

Justo antes del arribo de Battaglia al Predio de Ezeiza, Juan Román Riquelme y el Chelo Delgado ingresaron al mismo. Más tarde fue el turno de Bermúdez, quien blanqueó que las charlas con el cuerpo técnico son constantes (no por parte del vicepresidente sino con el resto de los integrantes del Consejo). Casi no existió tiempo para debatir la permanencia del técnico por la cantidad de compromisos en pocos días: anoche Godoy Cruz, el sábado Central Córdoba y el martes Corinthians en San Pablo por la Copa.

Battaglia se basa en su fortaleza mental para mantenerse al mando y también en el apoyo por parte de sus jugadores, según entendió. Una muestra fueron los gritos en el entretiempo de referentes como Marcos Rojo y Darío Benedetto, que se exhibieron disgustados por el empate parcial de Godoy Cruz en la Bombonera. El otro fue el testimonio de Javier García, figura de Boca contra los mendocinos y además cercano a Riquelme y el Consejo de Fútbol, quien declaró sobre el DT: “La critica la ponen ustedes (periodistas), nosotros no ponemos en tela de juicio lo que hace, al contrario. Tenemos que responderle y ser autocríticos, sabemos que por momentos en el partido no lo estamos haciendo bien, a veces se hace bien como el otro día contra Lanús y nos vuelven a empatar rápido y otras no. Somos los jugadores los que tenemos que ser autocríticos, las criticas hacia Battaglia las ponen ustedes, que opinan mucho. Nosotros no opinamos dentro del vestuario de Battaglia”.