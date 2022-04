Claves para tener éxito en una entrevista laboral

Hay muchas personas que creen que lo más importante en una entrevista laboral es lo que se va a responder frente a las preguntas de los reclutadores. Sin embargo, para tener éxito en el proceso de selección de las diferentes empresas, hay otra parte que es fundamental.

Saber cuáles son las preguntas claves que se recomienda hacer ante los especialistas de recursos humanos (RRHH) es muy importante para generar una buena impresión como candidato. Si uno conoce cuáles son las dudas que tiene que plantear, de esa forma, podrá demostrar interés por la firma y por el puesto de trabajo.

A su vez, las preguntas que se realicen no solo serán útiles para aparentar ser un aplicante que se involucra en las diferentes cuestiones sino que, además, servirán para descartar -o no- ese trabajo si las condiciones no coinciden con las que uno busca.

A continuación, las cinco preguntas esenciales para hacer en una entrevista de trabajo según Business Insider España:

1. “¿Cómo será un día normal en el puesto?”.

Básicamente, con esta pregunta se busca ratificar la información que fue publicada en el anuncio del puesto. Es un punto central repasar: cuáles serán las tareas concretas que habrá que hacer en el trabajo, quién estará a cargo de uno y de quién se dependerá, cómo comenzará y cuándo terminará la jornada laboral, y con qué equipo se trabajará.

Si uno sabe de antemano cuáles serán las funciones específicas que deberá realizar, de esa forma, podrá evitar llevarse un disgusto y una decepción a futuro.

2. “¿Qué esperan de la persona que ocupe el puesto?”

Es fundamental averiguar cuáles serán los criterios y parámetros que utilizarán los superiores para evaluar el rendimiento de la persona a la hora de trabajar. También es esencial conocer cuáles son las expectativas que tienen sobre el candidato que ingrese a la empresa.

En rigor, esta pregunta será clave para comprender con mayor profundidad qué es lo que buscan del individuo que ocupe ese rol.

3. “¿Qué probabilidades hay de ascender en la empresa?”

Muchas veces cuando una persona elige un nuevo empleo, arranca desde abajo y -después de un tiempo- empieza a ascender. Empero, esta dinámica no es así en todas las empresas. Por eso, es crucial averiguar si hay chances de poder desarrollarse y crecer profesionalmente en la compañía.

Mediante esta pregunta, también se puede tener una idea de cuánto tiempo suelen estar los empleados en un mismo puesto. En ese sentido, la respuesta podrá brindar una noción general de cuáles son las posibilidades de ascenso en la firma.

4. “¿Cuáles son las condiciones salariales?”

Si a lo largo de la entrevista las personas de RRHH aún no se pronunciaron sobre el tema, el candidato puede indagar sobre esta cuestión. Sin embargo, es importante que ésta no sea la primera pregunta que se haga ya que parecerá que es lo único que le interesa del trabajo y eso restará puntos.

Asimismo, en ese momento también se puede aprovechar para preguntar si hay otros beneficios económicos; como cobertura médica, bonos y descuentos en diferentes tiendas, entre otros.

5. “¿Cómo es la cultura corporativa de la compañía?”

Por medio de esta pregunta, se podrá descubrir cuáles son las creencias, la filosofía, los valores y los propósitos de la empresa.

Compartir los objetivos y los valores pueden ser factores determinantes para el buen desempeño del candidato en la compañía. Ingresar a una firma donde la cultura no coincide con la de uno, puede desanimar al empleado o hacer que rinda menos.

Fuente: Infobae