Reino Unido: lo expulsaron por un “corte de pelo”

Un adolescente de 14 años fue expulsado y separado de una clase en Reino Unido porque los directivos consideraron que llevaba un “corte de pelo extremo”.

Según trascendió, no es la primera vez que Lealan Hague tiene problemas por los peinados que lleva. La forma en la que aislaron al joven desató la furia de la madre, que planteó que un corte de pelo no debería interferir en la educación que recibe su hijo.

El hecho ocurrió en la institución Exmouth Community College cuando llegó Lealan a clases con el pelo muy corto y peinado con dos trenzas. Los profesores lo vieron y se quejaron inmediatamente con las autoridades, quienes le dijeron al adolescente que debía llevar el pelo suelto.



Los directivos le explicaron que había incumplido con las políticas del colegio y lo apartaron de todos sus compañeros en un lugar que llaman “sala de reflexión”. Allí, los alumnos continúan con las clases, pero solos.

“Él se ha cortado el cabello de la misma forma durante los últimos 11 años, pero le dijeron que es un problema como está peinado hoy, con trenzas”, contó Kirsty, la madre de Hague, en el programa Devon Live.

La mamá expresó enojada: “Está entre los mejores alumnos de todas las materias, por lo que claramente no afecta su aprendizaje. Es una broma absoluta. Personalmente, creemos que se ve más inteligente con el pelo recogido que suelto”.

Además, se refirió a la “sanción” de tenerlo aislado en otro salón. “Si va al baño tiene que estar acompañado y solo puede ir cuando todos los otros están en clase para que no lo vean. No puede ir al bar a almorzar”, indicó y agregó que no debería haber diferencia entre él y las chicas que llevan el pelo recogido con trenzas.

Qué dijo la escuela al respecto



Andrew Davis, el director de la institución educativa inglesa, se refirió a los altos estándares en relación a la apariencia de sus estudiantes y sobre el corte de pelo de Lealan.

“Como la mayoría de las escuelas del país, tratamos de adaptar una variedad de peinados sin recurrir a ninguna acción punitiva. Esto suele ser a través de conversaciones con los padres sobre lo que sería aceptable para ambas partes”, dijo.

Sin embargo, explicó: “Las reglas de la escuela también son una parte importante de la educación de un niño. Eso les permite comprender los límites y las consecuencias mientras se preparan para abrirse camino en el mundo”.

El antecedente de Lealan con sus cortes de pelo



Según lo que contó su madre, no es la primera vez que Lealan se enfrenta a sanciones en el colegio por su corte. En el primer día de clases, después de la pandemia, le exigieron que se retire de la clase por tener el pelo “muy corto”. Kirsty sostuvo que con la pandemia, al estar las peluquerías cerradas, ella era la encargada de cortar el cabello en su familia. El problema en ese momento fue que la cuchilla de su cortadora de pelo se había roto, por lo que solo pudo raparle a los costados y dejarle más largo arriba. Eso provoco irritación en las autoridades y la tan esperada vuelta al colegio para ver a sus amigos fue fallida.

Fuente: TN