Boca Juniors en Crisis: se va Battaglia ¿llega Ariel Holan?

La cúpula de Boca se reunió hasta la madrugada. Esperan un gesto del DT para avanzar. Mientras tanto, el ex DT de Independiente aparece en el horizonte.

El final de Sebastián Battaglia en Boca se decidió esta madrugada, horas después del empate de Boca juniors con Godoy Cruz en la Bombonera, en un reunión que mantuvieron los integrantes del Consejo de Fútbol, quienes se fueron de la Bombonera pasadas las 2 am de este jueves.

El único -y no menor- obstáculo que impide hacer oficial el anuncio es que los dirigentes quieren que el DT renuncie y el exfutbolista pretende que si lo suyo se terminó, otro tome la decisión.

Mientras tanto, un nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte a miles de kilómetros de distancia.

Ariel Holan, quien saltara a los primeros planos del fútbol tras sacar campeón a Independiente, renunció a su cargo de DT en el club León de México.

Cultor de un estilo de juego que se parece mucho al que defiende Juan Román Riquelme, el nombre del ex orientador táctico del Rojo comenzó a sonar fuerte en los pasillos boquenses.

Una historia larga

Preocupa la falta de resultados, sobre todo de local, pero lo que ya no tiene vuelta para Riquelme y compañía es el nivel de juego que Battaglia no logra impregnarle a un equipo que no es tal porque en sus 37 partidos dirigidos desde que la CD echó a Miguel Russo, en 35 hubo formaciones diferentes.

Claro que la historia tiene otros capítulos que hacen detonar los humores: el conflicto del DT con Agustín Almendra, los problemas disciplinarios, el caso Salvio, el tendal de lesionados y las carencias de juego que fueron tapadas con una curita con el triunfo en el Superclásico ante River en el Monumental no impidieron que las heridas salieran a la luz.

El Consejo dictó el ciclo cumplido, pero no pactó reunión alguna. El DT, por su parte, suspendió su habitual conferencia de prensa post partido, y espera por los pasos que darán los dirigentes. Mientras tanto, el entrenamiento de este jueves está pautado para las 16 y habrá que ver si para entonces, en apenas unas horas, Battaglia sigue siendo el entrenador Xeneize.