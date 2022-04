Djokovic defendió a los tenistas excluidos de Wimbledon

Después de que Wimbledon, uno de los torneos más importantes del tenis profesional, decidió excluir de su edición 2022 a los tenistas rusos y bielorrusos por la guerra en Ucrania, uno de los jugadores más reconocidos del circuito masculino ha salido a dar su opinión. El serbio Novak Djokovic, quien actualmente es el número uno del ranking ATP, declaró que la decisión de los organizadores es una “locura”.

“Siempre he condenado la guerra, siendo yo mismo un niño de la guerra (...), pero no puedo apoyar la decisión del torneo de Wimbledon, que considero que es una locura”, declaró a la prensa después de su debut en el Abierto de Serbia, un evento ATP 250 que se lleva a cabo en Belgrado.

Nole, quien es el vigente campeón del certamen y ha ganado el trofeo en seis ocasiones en la hierba del All England Club, (2011, 2014, 2015, 2018, 2019 y 2021), agregó que no se debería culpar a los atletas de lo ocurrido: “Los jugadores de tenis, los deportistas no tienen nada que ver con lo que pasa. Nunca es bueno cuando la política se mete en el deporte.”

Su opinión al respecto

“Sé cuánto trauma emocional deja. En Serbia todos sabemos lo que pasó en 1999. Los Balcanes hemos tenido muchas guerras en la historia reciente. Sin embargo, no puedo apoyar la decisión de Wimbledon, creo que es una locura”, aseveró el jugador de 34 años.

El Grand Slam sobre césped es el primer torneo de tenis que prohíbe participar a los tenistas de estos dos países, una medida que afecta a varias figuras del tenis masculino y femenino, como número dos del mundo masculino, Daniil Medvedev; y la cuarta clasificada del ranking femenino, Aryna Sabalenka, entre otros. No podrán estar en el torneo que se juega del 27 de junio al 10 de julio.

La decisión adoptada por el All England Lawn Tennis Club (AELTC) ha sido criticada por la ATP y WTA. Es la primera vez que los jugadores han sido vetados por motivos de nacionalidad desde la era inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando los jugadores alemanes y japoneses fueron excluidos. No obstante, desde el AELTC dijeron que “consideraría y respondería en consecuencia” si las circunstancias cambian entre ahora y junio.

No se descarta que esta tajante determinación pueda extenderse a los otros tres torneos del Grand Slam que quedan por disputarse en 2022, además de que la Federación Internacional (ITF) haya prohibido a los equipos de los dos países participar en la Copa Davis y en la Copa Billie Jean King (antigua Fed Cup), competencias ganadas por los equipos rusos en 2021. Lo que también es probable, es que la exclusión también se aplique en los torneos británicos sobre hierba de este año que sirven de preparación para Wimbledon, como Queen’s o Eastbourne.

Fuente: Infobae