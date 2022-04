La hija de Hilda Bernard contó cómo fueron sus últimas horas

Hilda Bernard murió este miércoles a los 101 años. La noticia se conoció a través de las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores, donde remarcaron que era la afiliada más longeva.

Invadida por la tristeza, su hija Patricia contó que la mala más querida de la TV estuvo complicada de salud en sus últimos días. En diálogo con Mitre Live, detalló que a la artista le agarró una gripe muy fuerte y que ya ni abría los ojos.

Por el momento no se conoció si habrá velatorio abierto al público o si su familia prefirió despedirla en absoluta intimidad.

Hilda Bernard, la villana más querida

El año pasado, Hilda celebró sus 101 a lo grande. Para eso, se mostró en redes sociales rodeada por sus seres queridos. En esa ocasión, una de las que le dedicó tiernas palabras fue Cris Morena. “101 años llenos de talento, magia y amor. Eterna Carmen, Hilda, Nilda... todos tus personajes nos marcaron… hoy te abrazo y te festejo”, escribió la productora junto a un video con varias de sus mejores escenas y videoclips.

Quién era Hilda Bernard, la “bruja” de “Chiquititas”

Bernard tuvo una larga carrera en la TV. Fue parte de Alta comedia, El amor tiene cara de mujer, Un mundo de veinte asientos, María de nadie, La extraña dama, Celeste, Antonella, Chiquititas, Rebelde Way, entre otras ficciones.

Entre 1951 y 2010 formó parte de decenas de películas. Su último trabajo en la TV fue la comedia Los Grimaldi, producida por Nazarena Vélez. Uno de sus últimos trabajos teatrales fue en la obra Póstumos.

En 2015, Hilda recibió un premio Martín Fierro a la trayectoria, por sus más de 50 años en los medios. “Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada”, sostuvo en una entrevista que brindó después de recibir esa distinción.

En qué ficciones argentinas actuó Hilda Bernard

En radio, se destacó por su labor en radioteatros, participando en exitosos ciclos de Radio El Mundo y Radio Splendid, junto a Oscar Casco, Nené Cascallar, Eduardo Rudy, entre otras figuras.

En su nutrida trayectoria televisiva también participó en Rosa... de lejos, Floricienta, Se dice amor, Cosecharás tu siembra y Pobre Clara. En cine, trabajó en Mala gente, Cuerpos perdidos, Vení conmigo, Autocine mon amour, El reclamo, Cama adentro y Erreway: 4 Caminos, entre otros films.

