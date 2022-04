Ley de Alquileres: terminaron las jornadas informativas

Posiblemente la de hoy fue la jornada con más cruces entre los expositores que fueron a la comisión de Legislación General para debatir la nueva ley de alquileres. Con 39 expositores convocados, terminó la jornada de reuniones informativas y se espera que la semana que viene comience el debate entre los diputados.

En total 112 expositores estuvieron invitados a participar del debate en la comisión que preside Cecilia Moreau. Se escucharon desde las cámaras inmobiliarias, las agrupaciones de propietarios y las organizaciones de inquilinos. Varios con miradas y propuestas antagónicas.

Mientras los expositores argumentaban, los asesores y los dirigentes empezaron a trazar un camino paralelo para llegar a un dictamen en conjunto el próximo 27 de abril. Según pudo averiguar PERFIL, los primeros acuerdos aparecen en un punto clave para los distintos sectores. Los aumentos dejarían de ser anuales y volverían a ser semestrales.

La intención de la oposición es que además vuelvan los contratos por dos años, y no por tres como lo indica la ley actual. Esta normativa “fracasó”, según coinciden representantes de todos los bloques.

Uno de los cruces que que marcó la jornada fue entre el ex diputado de Juntos por el Cambio Jorge Enríquez, que participó del debate como miembro de la ONG Causa Justa, y el representante de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz. El primero cargó las tintas en sus discursos contra quienes insistían en la regulación de los alquileres, y los responsabilizó del “fracaso de esta ley”.

“Hay que volver a la regla de la autonomía de la voluntad de las partes”, insistió Enríquez mientras las agrupaciones de inquilinos hablaban sobre él. “Yo la escuché, escúcheme, sea respetuosa”, dijo cuando quisieron interrumpirlo. “Si no estabas”, le contestaron. “La escuché por televisión”, aclaró el ex diputado.

Acto seguido fue el turno de Muñoz. “Enríquez se va, me gustaría que nos escuche, como lo hicimos nosotros”, empezó. El ex diputado señaló que no tenía tiempo. “Son cinco minutos”, le rogó el inquilino. Enríquez volvió a sentarse en su silla y lo escuchó.

“También me hubiese gustado que estuvieran los más preocupados por la ley de alquileres. Hace meses se pasean por los medios de comunicación, sobre todo la ex gobernadora de Buenos Aires y hoy diputada por la Capital, María Eugenia Vidal”, señaló. Además, expuso que “no vino ni una sola vez a la comisión”. “No sé si se le pasó la preocupación o en realidad dialoga con otros sectores y no con las organización inquilinas”, subrayó.

Con un repertorio variado entre argumentos a favor y en contra los diputados escucharon a distintos actores involucrados. Mercedes Meier, de la Campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres, señaló: "No se puede culpar la Ley de alquileres por los aumentos desmedidos, acá hay grupos concentrados que se creen dueños de todo que imponen esas condiciones”

“Los legisladores y legisladoras nacionales tendrán que definir a quienes defienden", afirmó. Una postura muy distinta fue la del representante de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, Enrique Abatti: “Siempre que el Estado intervino se volvió en contra de los inquilinos”. En esa línea propone eliminar la “fijación del precio” y volver al “imperio de la libertad contractual”.

El debate seguirá la semana que viene cuando los legisladores tomen la palabra en el Anexo C de la Cámara baja. Ahí pasarán a ser públicas las distintas miradas de algunos sectores clave para definir la cuestión. La intención es dictaminar el 27 de abril y llevar el tema al recinto a principios de mayo.