Desentrañan los secretos de las cúpulas porteñas

Cuando uno pasea por las ciudades y mira para arriba, los ojos inmediatamente se van hacia las cúpulas, esas construcciones que culminan los edificios, la mayoría con muchos años de existencia, y se pregunta qué secretos esconderán. En la ciudad de Buenos Aires principalmente hay varias que se pueden visitar y apreciar desde ahí la vista del entorno: el pasaje Barolo, la Torre Monumental de Retiro (más conocida como De los Ingleses) y otras que son parte de circuitos muy bien armados. Pero la curiosidad siempre quiere más y existe un programa de cable que nos lleva directamente al interior y a la historia de esas complejas realizaciones: Ciudad de cúpulas, ciclo conducido por el arquitecto y artista Aníbal Pachano, que se emite todos los miércoles desde a las 14 en Canal (á). Con el objetivo de descubrirlas, mostrarlas, desentrañarlas, reconocer los diferentes estilos y conocer las historias que hay detrás de su edificación.

BA y Rosario

“Hicimos un mix entre Buenos Aires y Rosario en la segunda temporada que acabamos de estrenar -explica Pachano-. En Santa Fe visitamos un par de iglesias, como Santa Rosa de Lima, la torre el hotel Savoy y el Monumento a la Bandera, que es impresionante, muy emblemático e imponente. En la Capital Federal fuimos a la Torre de los Ingleses, que está abierta al público, la cúpula de la estación de Retiro, que es divina; la del ex diario La Prensa, que es super interesante y hoy forma parte de la legislatura porteña. Como arquitecto he conocido un montón de situaciones específicas como que las cúpulas, en otros tiempos, se usaban para comunicación y observación, para unir distintos ángulos de la ciudad. Cada una tiene una historia y un motivo. Es interesante”.

Y el presentador revela que están tanto en espacios gubernamentales como privados y que muchos extranjeros están comprando ese patrimonio para preservarlo. “Es enriquecedor conocer la historia, quien la proyectó y tuvo la idea de que en ese lugar se levantara una cúpula, su el significado para la culminación del edificio. Recurrimos a personas del lugar que cuentan la historia y la relatan con pasión. La que más me impresionó fue la del Congreso, impacta su estructura, la forma de construirla, el tiempo que llevó y la pasión que le pusieron en la restauración. Me dio cuiqui el balcón interno del Congreso, apenas me llegaba a 10 cm de los pies. Vi la cáscara, se generó una doble cúpula y allí está sostenida la araña. Es impresionante el mecanismo que la hace funcionar y pensar que se construyó hace más de 100 años”.