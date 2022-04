Maru Botana debutó en Masterchef Uruguay

Maru Botana es sin dudas una de las cocineras estrella de la Argentina, pero por motivos que se desconocen, nunca fue convocada para ser jurado de Masterchef Celebrity. Sin embargo, ahora la chef tuvo su revancha en la versión uruguaya, en donde fue invitada como jurado en reemplazo de Sergio Daniel Puglia, quien no pudo presentarse en las primeras grabaciones porque estaba transitado el covid.

“Es un honor para mí estar acá, estoy muy feliz, les van a faltar obvio las aleluyas de Sergio, pero no me voy a guardar ningún elogio si se portan bien”, expresó. Pero no es la única presencia argentina en el reality del país vecino: Ronnie Arias también debutó allí, pero en su caso como participante. “Para mí Masterchef es entretenimiento, es desafío y sobre todo aprendizaje. Me siento feliz, esta es una puerta abierta para llegar a los uruguayos”, dijo el conductor, que recibió una muy buena devolución por parte de Maru. “Este delantal que te voy a dar ahora, te va a servir para crecer. Voy a apostar a tu chivito argentino - uruguayo y te voy a dar un delantal blanco”, le expresó a Ronnie, que se mostró muy alegre. “Esto es como que me nombraron caballero, muchísimas gracias”, dijo eufórico.

Pero lo cierto es que la presencia que más resonó en las redes sociales fue la de Botana: los internautas llenaron de memes los comentarios que hacían referencia a la cocinera, y muchos aprovecharon la ocasión para acordarse del desopilante video que compartió el año pasado con sus seguidores y en el que se la veía chupando un hielo. “Por favor que alguien le arrime un cacho de hielo a Maru Botana”, “Está Maru, escondan los hielos”, fueron algunos de los comentarios.

El video que se volvió viral

En aquellas imágenes, se la ve en Uspallata, en la provincia de Mendoza, a donde había viajado junto a su familia. Desde ese lugar, la conductora compartió varias postales junto a sus hijos e, incluso, de plantas cubiertas de hielo. “Hoy amaneció helado”, escribió en una de sus historias. Lo cierto es que, para demostrar el frío que hacía en esas latitudes, decidió filmarse mientras chupaba el hielo formado en la montaña como si fuera un palito helado. “Heladito”, escribió para sus más de un millón y medio de followers. “Qué rico el heladito, está buenísimo”, se la escucha decir en el video. Lo que nunca esperó Maru es que los internautas tomaran el video con doble sentido, lo que provocó que decidiera borrar el clip.

Y otros también se acordaron de su extensa familia. “Está Maru Botana en Masterchef. Si al menos la mitad de los hijos están mirándola, ya se aseguraron ser lo más visto del día”.

En enero, Botana había hecho una escapada a Punta del Este, a donde viajó junto a su esposo e hijos. Como todos los años se alojaron en Club de Mar, en José Ignacio, para pasar las primeras semanas del verano y recargar energías. La familia numerosa pasó gran parte del día en la playa para soportar las altas temperaturas. Además, aprovecharon para practicar deportes acuáticos, divertirse y hacer vida sana. El clan heredó de Maru la pasión por el ejercicio, ya que ella no solo suele correr sino que también disfruta de meterse en el mar y nadar durante horas.

Fuente: TELESHOW