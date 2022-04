Jujuy y Catamarca incrementan el precio del boleto

En los próximos entra en vigencia la nueva tarifa del boleto en la ciudad de San Salvador de Jujuy

Es partir de la ordenanza municipal 7402/2019 que fue prorrogada en diciembre pasado por decreto 2.685.21.040, extendiéndola dos años más.

De esta manera el costo de boleto pasaría antes que finalice el presente de mes, de $44.92 a más de $53.

Cabe aclarar que la nueva tarifa se calculará teniendo en cuenta variables como los salarios de los choferes, y el valor del combustible ; además del beneficio empresarial, la depreciación y mantenimiento del parque automotor y el impuesto a los Ingresos Brutos, entre otros parámetros de referencia.

En mayo, subirá un 60% el boleto del transporte interurbano en Catamarca

El ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Raúl Chico, confirmó que en la primera semana de mayo se hará efectivo el incremento en el boleto del transporte interurbano. “Ya está redactado el decreto y solo falta que lo firme el Gobernador”, dijo en diálogo con la prensa a lo que agregó que “esta decisión fue tomada porque está muy atrasado el costo de ese pasaje”.

Para justificar la decisión, el funcionario explicó que un viaje hacia Andalgalá “está entre 500 y 600 pesos y un viaje Tucumán, que son la misma cantidad de kilómetros, está en 1.800 pesos”.

Como otro ejemplo, agregó que el boleto de la Capital hasta Tinogasta está en 2.100 pesos y tiene una distancia similar del viaje de Capital a Belén que está a 600 pesos. “Esta diferencia se produce porque el viaje a Tinogasta es nacional al tocar una provincia que no es la nuestra”, explicó.

“Es necesario ir acomodando los valores porque si no, sinceramente a las empresas no les cierra el número y no vamos a quedar sin transporte”, dijo.

Chico indicó que la actualización del boleto interurbano será de alrededor de un 60%, similar al que se produjo en el boleto urbano en los primeros días de abril. “Tengamos en cuenta también que hace más de dos años que no sube, por lo que hay que actualizar con la inflación del 2020, de 2021 y de 2022”, sostuvo.

“Tenemos instrucciones del Gobernador de que el boleto cueste lo menos posible y por eso, estamos haciendo un gran esfuerzo para que por lo menos el costo de inflación y la actualización que corresponde al 2020, la absorba el Estado. De esta forma, nos quedamos solo con la del 2021 que fue el 50% y lo que va del 2022 que está en un 16%”, añadió.

El funcionario afirmó que “se ha decidido tomar un incremento del 60%, siendo el 40% que no se incrementa del 2020, absorbido por el Gobierno de la Provincia”.

“Esto un aporte importante, estamos hablando de cientos de millones de pesos que pone la Provincia, mientras que en el caso del transporte urbano tenemos el acompañamiento de Nación, que también pone varios cientos de millones de pesos de manera de que los catamarqueños podamos tener un boleto un boleto accesible”, sostuvo.

Con información de El Tribuno de Jujuy y El Ancasti de Catamarca