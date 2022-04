Estafó a sus amigas sacándole fotos a las tarjetas

Yanina Latorre fue noticia esta mañana luego de que salieran a la luz varios audios suyos comentando el robo que habían sufrido varias conocidas. La panelista envió las grabaciones a una persona de su entorno contando el modus operandi de una joven llamada Lola. El contenido se filtró luego de que el hecho se volviera viral en Twitter.

En sus mensajes, la panelista de LAM contó que la chica -que en las redes fue señalada como la Anna Delvey argentina- se robó los números de las tarjetas de crédito de sus amigas de alta sociedad para hacer compras. Hasta el momento lleva gastado 25 mil dólares y hay preocupación entre los padres de sus excompañeras de colegio y círculo íntimo.

Lola fotografiaba las tarjetas y luego hacía compras en Estados Unidos. “Ha robado a amigas, madres, hermanas. Hasta ahora sabemos que gastó 25 mil dólares. Fotografió 25 tarjetas, las puso en Paypal y empezó a gastar”, dice Latorre en uno de los audios que se filtraron.

El arrepentimiento de Lola M: “Tipo, tengo un problema enorme”

El grupo de chicas que se juntaba con la joven comenzó a sospechar cuando les cortaron las tarjetas. Reuniendo los resúmenes, y al ver que no habían hecho semejantes gastos, descubrieron la estafa pero no a la responsable. Lola M terminó confesando cuando sintió que la verdad estaba por salir a la luz.

“Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. Tipo, nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. Tipo, posta, tengo un problema enorme”, expresó acorralada en un audio que le envió a una de las estafadas.

Qué compras hizo Lola M con las tarjetas de sus amigas

En la lista que se viralizó en Twitter, se ve en detalle cuáles fueron los gastos que realizó la estafadora en algunos locales de Estados Unidos y algunas tiendas online. Lo primero que hizo fue cargar las tarjetas en Paypal, para pagar con tranquilidad y que al momento de entregar su documento quedara a la vista que ella era la titular de la cuenta.

Figuran compras en H&M, Zara, carteras Zadig, cuota del gimnasio, peluquería, collar Tiffany, dos entradas para Tale Of Us, pasaje ida y vuelta a New York, Cabify y Uber, 14 mil pesos en Mercado libre, numerosos Starbucks, compras en Amazon y e-bay, pantalones, chalecos, una noche en el Sheraton, y unos anteojos para su amiga Juana ¡con la tarjeta de la mismísima Juana!

Hasta el momento, se desconoce si el caso llegó a la Justicia o si todo terminó en un arreglo económico de palabra en el que se comprometió a devolver dólar por dólar.