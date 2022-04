Latorre contó los motivos de la separación de su hija Lola

A pocos días de que Lola Latorre confirmara su separación de Jerónimo González Cháves, Yanina Latorre reveló los motivos de la armoniosa ruptura en LAM.

"Lola se separó del novio. Supongo que se desgastó. Desde los 14 años que están juntos. Lola tiene 21. Ninguno de los dos conoce la vida sin estar juntos. Se quieren divertir. Está todo divino, lo amo", dijo la panelista, dejando entrever la causa de la ruptura.

Luego, continuó: "Son chicos, estuvieron toda la vida juntos. Yo a él lo amo. Es buenísimo. Con su mamá todavía no hicimos el duelo. Somos dos viejas pesadas”.

Teniendo una relación de mucho cariño con Jerónimo, Yanina Latorre agregó: "Yo creo que se quieren un montón y ojalá la vida los vuelva a encontrar. Pero están juntos desde muy chicos. Ninguno de los dos hizo otra cosa que estar de novios. Me parece que es lo más sano. Se llevan divino y es mejor así".

Lola confirmó su separación

Luego de siete años de amor, Lola Latorre confirmó a través de sus redes sociales que su noviazgo con Jerónimo González Cháves, llegó recientemente a su final.

"No suelo hablar de estos temas por aquí, pero desde hace meses que preguntan esto así que voy a responderles. No, no estoy más de novia. Estoy sola y estoy súper bien. No tengo mucho más que decir, pero los amo", escribió la hija de Yanina Latorre en una historia de Instagram, actualizando su estado sentimental.

Fuente: Ciudad Magazine