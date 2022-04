Vendían sillones, cobraban hasta el flete y desaparecían

Una empresa de venta de sillones con más de cinco locales en la Ciudad de Buenos Aires es acusada de haber estafado a más de 80 personas y llevarse un monto superior a los ocho millones de pesos. La clave para llevar a cabo el fraude es sencilla: sacar provecho de la confianza del cliente.

Las víctimas cuentan un mismo modus operandi: pagaban por adelantado para poder congelar el precio, les cobraban hasta el envío, les decían que iban a tardar 30 días en confeccionar el sillón y luego desaparecían.

Los montos varían dependiendo del precio de los sillones, pero empiezan en $40.000 y superan los $80.000. “Parecía una empresa muy bien armada, pero cuando se pasaron de la fecha de envío nunca más nos contestaron”, dijo Leonardo, una de las víctimas que pagó $72.300 por un sillón.

Melisa, otras de las estafadas, contó su caso: “Luego del tiempo transcurrido, empecé a mandar mensajes para ver qué estaba pasando y me dijeron que tenían cortes de luz y estaban con un problema de reestructuración de la fábrica”.

“Coordinamos una nueva fecha en la segunda semana de enero. Me escribieron diciendo que no podían cumplir con la fecha pactada porque tenían casos de Covid. No respondieron nunca más”, agregó.

Valeria, otra de las personas que sufrió la estafa, reveló que le cobraron hasta el envío del sillón, que pagó alrededor de $70.000 y que le dijeron que la fábrica era de Lomas de Zamora. “Cuando empecé a sospechar vi muchas personas que decían que era una estafa y se me vino el mundo abajo”, expresó.

Quiénes son los nombres que están detrás de la estafa

Todas las víctimas apuntan a una persona: Nadia Jorgelina Rey. Se trata de la persona que puso la cuenta para que las 89 personas estafadas le depositaran el dinero por el supuesto sillón.

“La gente pensó que dependía de mí, pero sinceramente no es así porque yo le transfería esa plata a él”, dijo una de las denunciadas en una charla por Zoom con las víctimas.

Ese “él” que denuncia una de las acusadas es Cristian De Mari, quien según las víctimas es la persona que conformó las diferentes empresas: “Sofá Vivanti”, “Grupo Home”, “Solo Placard” y “Todo living”. Sin embargo, los denunciantes aseguran que De Mari ponía gente a cargo de las empresas. Una de ellas es Nadia Jorgelina Rey.

“Éramos amigos, yo no sabía que atrás de todo esto había una estafa”, replicó una de las acusadas de participar de las estafas a la calle.

