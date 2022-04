Polémica por los emoticonos de género neutro en iPhone

La nueva actualización de los teléfonos iPhone, de la empresa Apple, suma a la larga lista de emoticonos disponibles algunos de género neutro. Uno de los que más polémica ha levantado es un hombre embarazado, además de otra persona «no binaria» (esto es, ni hombre ni mujer) también embarazada.

Apple anunció hace unas semanas la incorporación de nuevas actualizaciones a sus dispositivos móviles, incluyendo un cambio en los 'emojis' que los usuarios pueden usar. Que haya algunos de género neutro no es ninguna novedad, pues en los últimos años se han creado varios físicamente ambiguos, que aparte tenían un equivalente masculino y otro femenino.

En Estados Unidos la noticia ha sido recibida con poco entusiasmo. El escritor y comentarista político Greg Gutfeld ironizó en la cadena televisiva conservadora Fox News con que el emoji del embarazo parecía más bien «un hombre con barriga cervecera»: «Sí, gracias a Dios, por fin está aquí.

Ha llegado a los iPhone un emoticono de una persona con barriga cervecera. Además, tiene cinco tonos de piel diferentes, para que cualquiera pueda elegir el color que él, ella o elle quiera», bromeó Gutfeld sobre el uso de lenguaje inclusivo y sobre la gama de colores de piel que ofrecen los emojis.

El periodista radiofónico Jason Rantz comparte la visión de su colega: «Si hay embarazado entonces no es un hombre, es una mujer con el pelo corto. Los hombres no pueden quedarse embarazados, y eso no es controvertido para nadie que no sea un extremista del género». El escritor y activista republicano Tom Fitton, cercano a la familia Trump,lo ha calificado como «misoginia y misantropía por cortesía de Apple».

En redes sociales, las reacciones son similares. Algunos usuarios han afirmado que dejarán de comprar productos Apple o que incluso de desharán de sus iPhone; una tuitera ha escrito que «nos dicen que creamos en la ciencia, pero luego crean basura como esta. Luego se preguntarán que por qué nos reímos en su cara».

La persona embarazada no es la única de género neutro del catálogo del teléfono. Cualquier usuario de Apple puede utilizar emoticonos de género no binario de agentes de policía, personas con turbantes o velo, superhéroes, magos, hadas, vampiros, elfos o incluso sirenas, que pueden ser también hombres sirenos.