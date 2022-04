Así es el monumental campo de Gabriel Batistuta en Santa Fe

El exfutbolista posee una propiedad de 126 mil hectáreas en Reconquista, donde se mantiene alejado de la ciudad y de las cámaras, más no de los problemas impositivos.

Hace años que Gabriel Omar Batistuta, uno de los máximos goleadores de la Selección Argentina de fútbol, decidió tras su retiro alejarse de las grandes ciudades y vivir en el campo para dedicarse la vida agropecuaria y disfrutar de la tranquilidad y del aire puro que ofrece Reconquista, provincia de Santa Fe.

El exfubolista se instaló en su pueblo natal y pasa los días alejado del fútbol y de las cámaras. Se autopercibe como un amante de la vida campestre y así es como pasa sus días lejos de las canchas a las que emocionó.

Hace 10 años se estimaba que el campo de "El Bati" tenía 20 mil hectáreas, actualmente, el exgoleador posee un terreno de 126 mil hectáreas. Este fue el motivo que lo convirtió noticia, pues, le pidió a la justicia que se declare la inconstitucionalidad del Impuesto a la Riqueza, porque le consumiría el 1000% de su renta.

No obstante, el problema para Batistuta se agravó cuando fue denunciado por Pedro Peretti, referente de la Federación Agraria, por pagar impuestos por un campo de 400 hectáreas.

Cabe recordar que no es la primera vez que el exdelantero de la Roma tiene problemas impositivos. Años atrás trascendió que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lo denunció por no declarar dinero en el exterior y se le exigió el pago de dos millones de pesos. Este hecho se resolvió en 2019.

El exjugador mantiene un perfil bajo, pero ha sostenido acercamientos con los dirigentes de Juntos por el Cambio, al tiempo que la AFIP le reclama una suma cercana a los cuatro millones de pesos; más el 15% en concepto de intereses y costos judiciales por no abonar el Impuesto a los Bienes Personales Anticipo 2 y 3 Período Fiscal 2021.

Batistuta argumentó en su momento que no solo el aporte es confiscatorio, sino que, además, atenta contra sus emprendimientos productivos vinculados con la actividad agropecuaria. En una entrevista con la revista Fortuna en 2011 contó que: “Para trabajar el campo, tenés que estar preparado, hay que laburar por si viene la seca, hay que tener pozos de agua, hay que vacunar. Si no estás organizado, no es rentable para nada”.

En ese contexto, el exfutbolista sostiene que para afrontar el pago del Impuesto a los Bienes Personales debería desprenderse de algunas de sus propiedades, lo que en los hechos significaría una descapitalización de sus emprendimientos.

En qué está el asunto de Gabriel Batistuta con la AFIP

Al ser una figura pública, a mediados del año pasado, el exfutbolista solicitó que el expediente de su reclamo por el Aporte Solidario sea trate como “reservado” pidiendo la restricción de acceso a la causa.

Por su naturaleza y por cuestionar una ley nacional, su expediente estaba disponible para la consulta general, pero esa posibilidad desaparece si los interesados formulan el reclamo de secretismo. Así las cosas, hoy actualmente se desconoce el estado del asunto.