La China Suárez respondió a todo lo que le preguntaron

Cuando parecía que el escándalo entre Wanda Nara y Eugenia La China Suárez se había calmado, todo se reflotó la semana pasada luego de que trascienda el supuesto mensaje que la actriz le habría enviado a Mauro Icardi desde el celular de un íntimo amigo de ella. En este contexto, miles de especulaciones se empezaron a tejer en los medios y por eso es que la ex de Benjamín Vicuña publicó un fuerte descargo en sus redes. Sin embargo, y a pesar de su tensa relación con la prensa, Eugenia está transitando un gran presente laboral, ya que próximamente estrenará su primer tema musical, junto a Santiago Celli.

Preguntas y respuestas

Aprovechando el inminente lanzamiento es que decidió someterse al juego de “preguntas y respuestas” con sus seguidores de Instagram. “¿Qué quieren saber?”, comenzó en sus stories. Y una de las primeras e inevitables consultas fue sobre si era cierto que había dicho la frase “No soy Rosa de Berazategui, soy la China de Zona Norte”. “No. Ya lo dije, sigo sin entender. Además no soy de zona norte, nací en capital”, contestó de forma contundente.

“¿Es verdad que te llevás muy mal con tu suegra?”, fue otra de las inquietudes de los usuarios, en referencia a la madre de su ex y padre de sus hijos Magnolia y Amancio. “Falso.. La amo, siempre fue tan buena conmigo y mis hijxs. Hemos compartido viajes, salidas, todo”, afirmó junto a una foto en la que se las ve caminando juntas.

Otro de los interrogantes que respondió sobre el plano personal fue sobre su amistad con Lali Espósito. “Desde los 10 años. Me gustaría verla más seguido, pero el amor está intacto. Ella y su familia eran la casa a la que siempre quería ir”, reveló. Conmovida por estas palabras, Majo Riera, la mamá de la cantante, le respondió: “Empanaditas de ricota, películas inventadas por ustedes y amor. Siempre en mi corazón”. Y la China le devolvió el gesto: “Mi Majito. Ya te lo dije por privado, pero no está de más. Esa casa llena de amor, risas, comida rica, juegos, música. Viajaría en el tiempo y volvería a esa época”.

Argentina Tierra de Amor y Venganza 2

En tanto, en lo que respecta al ámbito laboral, confirmó que no será parte de ATAV 2. “No, estuvimos hablando pero no puedo por fechas. Me hubiera encantado. Están armando algo lindo igual, lo miraré desde casa”. Además, aseguró que en septiembre se estrena Objetos, la película que rodó en España junto a Álvaro Morte, el protagonista de La casa de papel, y se mostró ansiosa por la nueva canción que presentará en Niceto este sábado. “Quedan muy poquitas entradas, me dicen por acá”, comentó. Y reveló qué piensa su hija Rufina sobre su incursión en la música: “Es mi fan número uno desde que es así de chiquita. Lo escuchan -al tema- Rufina y Magnolia en el auto y me lo piden cada vez que subimos”. En este sentido, develó que su primer tema solista saldrá en el segundo semestre.

Por último, sus fans le “reprocharon” haber estado desaparecida. “A veces sufro mucho y me meto para adentro. No sé otra manera de hacerlo”, cerró en referencia al sinfín de rumores que la tuvieron como protagonista en los últimos meses. De hecho, según contó el sábado Marcelo Polino, la actriz no quiere estar más involucrada en polémicas. El periodista explicó que, después de muchos meses, Suárez le habría vuelto a contestar un mensaje. “Me dijo que ni en pedo, que no quiere saber nada con Mauro ni con esa gente”, señaló.

Fuente: TELESHOW