Tinelli resolverá su futuro en San Lorenzo en 15 días

Marcelo Tinelli está en proceso de definición de su futuro en San Lorenzo. El presidente en uso de licencia le confirmó a TN que en los próximos 15 días resolverá si retomará oficialmente la función o presentará su renuncia al cargo, lo que podría derivar en elecciones anticipadas en el club de Boedo.

Consultado sobre la definición que espera la gente de San Lorenzo, Tinelli respondió de manera contundente: “Me voy a tomar 15 días para definir bien todo, por temas personales, laborales, familiares, de salud y deportivos. Estoy haciendo una evaluación de todo y ahí después decido”.

La dirigencia de San Lorenzo le planteó a Tinelli la necesidad de resolver en lo inmediato para empezar a delinear cómo seguirá adelante la Comisión Directiva y si participará de las próximas decisiones fuertes en materia institucional y deportiva.

“Ya hablaré en estos días, apenas tome la decisión”, aclaró Tinelli ante la consulta de algún mensaje para los hinchas y socios azulgranas en un momento tan delicado.

San Lorenzo atraviesa una situación muy compleja en lo deportivo y económico, pero Tinelli no quiere apurar una decisión que considera muy importante, y para la que todavía necesita evaluar algunas situaciones que van desde lo personal y laboral hasta cuestiones deportivas.

La actuación Comisión Directiva tiene mandato hasta diciembre de 2023, pero no se descarta que haya un llamado anticipado a elecciones.

Hace once meses, en mayo de 2021, Marcelo Tinelli pidió licencia como presidente del club luego de que en diciembre de 2019 había sido electo con el 80% de los votos.

“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron. Me ha pasado en este año y medio de gestión. Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019″, escribió en su momento.

Tinelli había prometido volver a la presidencia tras la licencia

En septiembre del año pasado, durante una entrevista con TN Deportivo, Tinelli había confirmado que volvería a la presidencia de San Lorenzo una vez terminada su licencia.

“Tengo licencia hasta mayo del año próximo y volveré seguramente. Mi sueño es comenzar a diseñar el estadio en Avenida La Plata y tener un equipo que pelee los primeros lugares”, dijo.

Tinelli ya no es presidente de la Liga Profesional

Tras el pedido de destitución avalado por más de 15 clubes de la Liga Profesional de Fútbol, Marcelo Tinelli renunció al cargo de presidente el pasado 8 de enero y llamó a elecciones anticipadas tal como lo prevé el estatuto de la LPF. Mediante una carta abierta expresó el poco apoyo recibido por parte de los clubes que integran la primera división.

Su salida, bajo la presión de un grupo de dirigentes en el que estuvo presente Juan Román Riquelme, generó enorme revuelvo institucional. Al día de hoy, la Liga sigue sin presidente y está intervenida por la AFA para garantizar su normal funcionamiento.