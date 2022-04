Carrió dijo que CFK está “en estado de golpe institucional”

En las últimas horas, Elisa Carrió reapareció para respaldar el fallo de la Corte Suprema por el cual el Congreso dejó de tener impedimentos para designar a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, y reclamó que tanto Cristina Kirchner como Sergio Massa avancen en este sentido. “Si hay alguien que está en estado de golpe institucional es el Instituto Patria o su presidenta”, aseguró.

Según la referente de la Coalición Cívica, si el Parlamento no avala los nombramientos de la diputada Roxana Reyes -UCR- y del senador Luis Juez -PRO-, y la nueva conformación del órgano judicial, “se puede interponer una acción de amparo en el sentido de obligarlos a que cumpla la orden de la Corte” porque están “en alzamiento judicial”. “No hay posibilidad de que un poder legislativo deje de cumplir una sentencia judicial”, analizó.

En esta línea, diputados y senadores de Juntos por el Cambio brindarán durante la tarde de hoy una conferencia de prensa para exigir una definición del Congreso.

Con relación a esto, y en diálogo con radio Mitre, Carrió sostuvo que “es una demanda de inconstitucionalidad que viene desde el año 2006, cuando el gobierno de Cristina Kirchner cambia la composición del Consejo”, y recordó que es autora, junto con Miguel Ángel Pichetto, Mario Negri y Carlos Soria, de la ley que dispuso la integración del organismo que se reestableció hasta tanto el Congreso fije su nueva composición.

“Hicimos todos los números posibles para respetar la norma constitucional y ese número es 20, no hay posibilidad de bajarlo; lo que hizo la Corte fue decir que la verdadera integración, proporcional, es la de la ley marco, y si no se dicta una ley a tal fecha , se reestablece la proporcionalidad de esta manera, conforme de la vieja ley. El Congreso no ha dictado la ley y el Consejo debe comenzar a funcionar”, completó la ex diputada.

Con relación a las críticas de Cristina Kirchner, aseguró que “es obvio que hay un objetivo de impunidad, pero eso no puede arrasar el orden de derecho”. “El deterioro democrático lo está causando (ella) y, en este caso, también Massa, que tiene un deber que cumplir, se cumple o se entra en violación de los deberes de funcionario público”, completó.

Condena para la Vicepresidenta

Carrió ya se había referido ayer al fallo de la Corte Suprema. En una entrevista con TN, vinculó el ensañamiento público de la vicepresidenta con el máximo tribunal “porque no va a garantizar la impunidad” y anticipó que la ex presidenta “va a ser condenada”.

Con respecto al accionar del juez federal de Paraná, Daniel Alonso, quien había frenado la designación de dos representantes del Congreso en el Consejo de la Magistratura, pero que la Corte anuló y acusó al magistrado, sostuvo que se trató de “un delito doloso, que no se puede permitir”.

“Alonso tiene que ser juzgado, lo vamos a impugnar en el Senado. Este hombre va a ir preso”, advirtió la socia fundadora de Cambiemos. Sobre el desembarco del máximo tribunal en el organismo que designa y remueve jueces, no se animó a adelantar si el Consejo de la Magistratura funcionará mejor con su nueva composición pero aseguró que “va a respetar la Constitución y esto es importante”.

Por otro lado, también opinó de la interna del Frente de Todos. Acusó a Cristina Kirchner de encabezar “un golpe de facto” por tratar de “destituir, rebajar y aniquilar el poder de la Presidencia” y comparó con los casos de Chacho Álvarez y Julio Cobos: “Lo que está haciendo ella es muy superior”. “Es un papelón, un escándalo frente a euro diputados”, agregó sobre el discurso de la vicepresidenta frente a parlamentarios europeos.

“Si nosotros fuéramos gobierno nos hubieran volteado por la pandemia, no nos hubieran votado el acuerdo con el FMI y nos hubieran llevado a la dimisión con toda la gente en la calle”, opinó para marcar la diferencia entre “ese pejotismo corrupto y golpista” y Juntos por el Cambio: “No somos eso”.

Para Carrió, Cristina Kirchner quiere “que todo termine en un desastre para que pueda polarizar con Milei”. “Son dos extremos que no conducen a un orden constitucional, republicano y democrático, con un riesgo adicional que es la tercera guerra mundial”, planteó.

Sobre el diputado de La Libertad Avanza y el rechazo que genera en cierto sector de Juntos por el Cambio, dijo que las diferencias no son tan profundas y que hay “un problema de candidaturas” en el principal espacio opositor. “Por debajo de la superficie, hay muchos grupos en Juntos por el Cambio, de radicales, del pro, de gente mucho mas entera y más íntegra, con mas noción de moral”, acotó.

Fuente: Infobae