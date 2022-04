Juez advirtió que denunciará penalmente a Cristina Kichner

"Yo no soy Parrilli. Conmigo no joda, señora. Si Cristina Kirchner no me designa como miembro del Consejo de la Magistratura la voy a denunciar penalmente. Y la voy a seguir hasta el final de mis días”. La frase pertenece a Luis Juez, senador por la minoría designado para ser parte del organismo.

Juez habló este martes en Cadena 3 y confirmó lo que viene diciendo todo Juntos por el Cambio: que se presentará en la Justicia si Kirchner, presidenta del Senado, y Sergio Massa, presidente de Diputados, no firman las resoluciones para designar a los representantes del Congreso en la Magistratura.

Todo sobre el Consejo de la Magistratura

“Una vez que se cayó ese amparo bochornoso que habían conseguido con un puntero político devenido en juez federal de Entre Ríos, ya no hay argumentos... y se lo voy a decir personalmente a la vicepresidenta. No quiero que me obligue a tener que denunciarla penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, afirmó Juez.

“Esta mujer tendrá que entender que por encima de la ley no hay nadie”, agregó el senador cordobés y advirtió, sobre la denuncia: “No descarto ninguna posibilidad”.

Los dichos de Juez serán confirmados este martes a las 15 en una conferencia que darán dirigentes de Juntos por el Cambio en el Salón Delia Parodi, de la Cámara de Diputados.

Allí, diputados y senadores de la oposición brindarán una conferencia de prensa para exigir ante la opinión pública que Massa y Kirchner firmen sendas resoluciones para designar en el Consejo de la Magistratura a Juez y a la diputada Roxana Reyes (UCR).

Los encargados de hablar serán los jefes de bloques e interbloque de Diputados y Senadores, además de los legisladores propuestos para integrar el Consejo por la segunda minoría de cada una de las dos cámaras, tal como establece la ley original de 1997 que fijó en 20 el número de consejeros, norma que está en plena vigencia tras el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma impulsada por el kirchnerismo en 2006.

Cómo sigue el tema del Consejo

El lunes, la Corte Suprema de Justicia ordenó el funcionamiento inmediato del Consejo de la Magistratura y dispuso tomarles juramento a las nuevas autoridades y a los nuevos integrantes, por lo que el máximo tribunal de Justicia avanzó así con el cumplimiento del fallo que dictó en diciembre pasado.

En un nuevo fallo, el máximo tribunal de Justicia dispuso que el Consejo de la Magistratura de la Nación deberá continuar funcionando de manera inmediata y de pleno derecho según las pautas fijadas por el Tribunal en su sentencia firme del 16 de diciembre de 2021.

De ese modo, el Consejo pasó a ser presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Asimismo, la Corte ordenó que los nuevos representantes que hayan sido elegidos o designados por sus respectivos estamentos (como es el caso de Juez y de Reyes) asumirán sus cargos previo juramento de ley, el quorum será de 12 miembros y las comisiones deberán ser conformadas según lo establecido en el art. 12 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

El máximo tribunal requirió al Consejo de la Magistratura la inmediata remisión de los títulos de los nuevos consejeros que hayan sido electos o designados a la fecha por sus respectivos estamentos.

Y dispuso lo necesario a fin de que el señor Presidente del Tribunal reciba de los nuevos consejeros el juramento de ley.

El fallo fue notificado al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; al Consejo de la Magistratura de la Nación; a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación; y comuníquese a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; a la Federación Argentina de Colegios de Abogados, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y al Consejo Interuniversitario Nacional.

Fuente: La Voz