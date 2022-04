"El radicalismo nació para servir a la sociedad y no lo está haciendo"

El dirigente Eudoro Aráoz lamentó que no se haya logrado una lista de unidad en la Unión Cívica Radical, pero mantiene la esperanza de alcanzar el consenso.

Esta tarde la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical deberá resolver algunos planteos para allanar la asunción del diputado nacional Roberto Sánchez como presidente del partido, acto que está programado para este viernes al mediodía. Frente a esta situación que genera cierta incertidumbre, el exlegislador provincial Eudoro "Toto" Aráoz, lamentó que se haya llegado a este momento, "lejos de la lista de unidad que se pretendía para conformar una lista única".

El dirigente que conformó una lista con el concejal José "Lucho" Argañaráz, expresó "no hay ningún radical que no esté dispuesto a trabajar con Roberto Sánchez para candidato a Gobernador, pero en lugar de tener una lista de unidad, tenemos una lista única, porque hay importantes sectores del radicalismo que no han integrado este lista".

El punto de la discordia estuvo en el acuerdo que Sánchez alcanzó con Ariel García y al respecto Aráoz explicó que "lo que ocurrió es que mucha gente se sintió desplazada por un dirigente que en los últimos años decidió trabajar con el gobierno nacional (actual funcionario del Ente Nacional Regulador del Gas)".

Aráoz demandó a Sánchez que convoque a todos los radicales al considerar que "el consenso es sumamente importante para el radicalismo como lo es la unidad para consolidar Juntos por el Cambio". Sostuvo que la consolidación de ese frente "es una condición necesaria para poder pelear con éxito la gobernación de la provincia y por eso no nos podemos equivocar. El radicalismo tiene que demostrarle a la sociedad que nos interesa mucho más sus problemas que los de algunos dirigentes porque lo le reclama la sociedad a la política es que se ocupe de sus problemas".

"El radicalismo nació para servir a la sociedad y el radicalismo hoy le está dando la espalda a la sociedad, es un espectáculo que nos ayuda a consolidar la figura de Roberto Sánchez como candidato a gobernador", enfatizó Aráoz.