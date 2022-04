Advierten que en mayo o julio puede haber rebrote de Covid

Tras varios meses de "calma", la tercera ola de la mano de la variante Ómicron golpeó con fuerzas al Reino Unido, luego se instaló en países de Europa, en la India y Brasil. Actualmente en Shanghai, Alemania y Hong Kong se registra un aumento de casos.

En Argentina, esta semana por primera vez en dos años no se registraron muertes ocasionadas por Coronavirus, pero ante este escenario de calma epidemiológica, especialistas advierten que no hay que relajarse.

El infectólogo Eduardo López brindo una entrevista al diario El Tribuno de Jujuy y dejó las siguientes declaraciones:

¿Ya estamos cursando el fin de la pandemia?

En general todavía no se puede hablar de un fin de la pandemia, dado a que sigue habiendo muchos casos en varios países del mundo, inclusive en el nuestro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco lo da como que terminó.

Todavía hay algunas expectativas de que pueda haber rebrotes en algunos países, por lo tanto, por ahora la pandemia está funcionando con mucho menor cantidad de casos que meses anteriores. Incluso, sigue afectando a varios países, por ejemplo, lo que pasa en la ciudad china, Shanghai, con un rebrote de contagios. O lo que estuvo sucediendo hace una semana atrás en Hong Kong, o los casos en Alemania, hablan de que todavía el virus está circulando de forma amplia en el mundo, incluyendo Argentina.

¿Podríamos atravesar un nuevo rebrote?

Hay algunos expertos que consideran que pueda haber un rebrote en el país a fines de mayo o julio, pero esto habrá que verlo en función del número de vacunados y cómo la gente se siga cuidando. Pero principalmente aconsejo a la gente que todavía no se vacunó que lo haga lo más rápido posible. Que también se vacunen con la dosis de la gripe. En ese aspecto, debemos tener en cuenta que se puede poner de manera simultánea ambas vacunas.

¿Hay posibilidad de que haya nuevas mutaciones?

Las mutaciones de las nuevas variantes siempre están presentes, debido a que en general todavía no hay una vacunación alta a nivel mundial. Las variantes ocurren cuando el virus se está reproduciendo en el organismo humano. Tenemos que tratar de estar vacunados con las 3 dosis, que es lo que se necesita frente a Ómicron y hace que el riesgo de la aparición de una nueva variante disminuya.

Todavía hay países que tienen a la mayoría de la población con una sola dosis y tienen riesgo de que aparezcan nuevas variantes. En Argentina todavía falta que un 35% de la población reciba la tercera dosis.

¿Qué se sabe de la nueva variante XE, de Ómicron?

Hasta el momento se sabe que XE todavía no está catalogada como una variante de preocupación, y parecería que no aumenta la virulencia, la gravedad de los casos. Pero aparentemente aumenta en algo la transmisibilidad. En Argentina, que yo sepa, todavía no ha aparecido esta subvariante.

Fuente: El Tribuno ( Jujuy)