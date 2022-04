Ucrania: Zelensky anunció el inicio de la ofensiva rusa

Volodimir Zelensky y el Estado Mayor de Ucrania anunciaron el inicio de la ofensiva rusa en el este de Ucrania, una región en parte en manos de los separatistas prorrusos. Las fuerzas rusas intensificaron las operaciones ofensivas y de asalto en varias direcciones en el este del país, según informó el medio The Kyiv Independent.

“Ahora podemos decir que las tropas rusas han comenzado la batalla por el Donbás, para la que se estuvo preparando durante mucho tiempo. Una gran parte de todo el ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva”, dijo Zelenski en un discurso difundido en Telegram.

Mientras, Rusia continúa formando unidades militares adicionales en la Crimea ocupada y en el sector limítrofe de Rostov.

"Nos defenderemos. Vamos a luchar. No renunciaremos a nada ucraniano, y no necesitamos lo que no es nuestro. Y doy las gracias a todos nuestros luchadores, a todas nuestras heroicas ciudades en Donbas, a Mariupol, y también a las ciudades de la región de Kharkiv que aguantan, defendiendo el destino de todo el estado, repeliendo a las fuerzas de los invasores. Rubizhne, Popasna, Zolote, Lyschansk, Severodonetsk, Kramatorsk y todos los demás que han estado con Ucrania todos estos años y para siempre", manifestó el mandatario en parte de su discurso.

Según informó la agencia Reuters, el jefe de gabinete presidencial de Ucrania dijo hoy que “ha comenzado la segunda fase de la guerra”, en referencia al nuevo asalto de Rusia lanzado en el este de Ucrania.

Los comentarios del jefe de gabinete, Andriy Yermak, están en línea con los comentarios del principal funcionario de seguridad de Ucrania, quien dijo hoy que Rusia había lanzado su nueva ofensiva. “Creed en nuestro ejército, es muy fuerte”, escribió Yermak en la aplicación de mensajería Telegram para asegurar a los ucranianos que las fuerzas de Ucrania podrían resistir la ofensiva.

El gobernador ucraniano de la región de Lugansk, Serguiï Gaïdai, también había anunciado un poco antes el lunes por la noche que la ofensiva rusa había comenzado en el este de Ucrania. “Es un infierno. Ha comenzado la ofensiva, de la que venimos hablando desde hace semanas”, dijo en Facebook. “Hay combates en Rubizhne y Popasna, combates incesantes en otras localidades pacíficas”, dijo, poco después de anunciar en Telegram la muerte de cuatro civiles en Kreminna, localidad tomada por los rusos el lunes.

“En la noche hubo un ataque importante” en Kreminna, declaró el gobernador ucraniano de la región de Lugansk, Serguii Gaidai en su página de Facebook. “El ejército ruso ya entró con una enorme cantidad de material bélico (...) Nuestros defensores se replegaron a nuevas posiciones”, agregó.

Kreminna está a unos 50 kilómetros al noreste de Kramatorsk, la capital ucraniana del Donbás y es uno de los blancos de Moscú en esta región. La localidad vecina de Rubizhne está bajo fuego de artillería y de los morteros ucranianos, constataron el lunes periodistas de la AFP.

Las fuerzas ucranianas bombardearon esta localidad desde la posición de Novodruzhesk a unos 3 kilómetros. Desde esta aldea se escuchaban potentes explosiones en Rubizhne y algunas provocaron incendios y varias columnas de humo se levantaban sobre la localidad.

El 13 de abril, el jefe de los separatistas prorrusos del Lugansk, Leonid Pasechnik, indicó que los ucranianos controlaban todavía “una parte” de la localidad de Rubizhne.

La ofensiva rusa: lo que se sabe hasta ahora

Ahora hay 76 grupos tácticos de batallones rusos en la región de Donbás de Ucrania y en el sureste del país. Aproximadamente 11 de ellos se agregaron en los últimos días, dijo hoy un alto funcionario del Departamento de Defensa. Los llamados BTG (por sus siglas en inglés) generalmente se componen de elementos de armas combinadas, como defensa aérea, vehículos blindados, vehículos tácticos, artillería, helicópteros, ingeniería y apoyo logístico.

Además de los 76 BTG, hay alrededor de 22 BTG al norte de Ucrania que probablemente estén siendo reabastecidos y reacondicionados, dijo el funcionario. Cerca de una docena de personas dentro de Ucrania están tratando de tomar Mariúpol, un puerto importante en el Mar de Azov, dijo el funcionario.

“Nuestra evaluación es que Mariúpol aún está en disputa”, dijo el funcionario. La ciudad sigue bajo la amenaza de fuertes ataques aéreos y de artillería rusos.

Hay un número sustancial de fuerzas terrestres rusas en Mariúpol y sus alrededores, dijo el funcionario. Si Mariúpol cayera en manos de los rusos, eso liberaría una docena de BTG para ser utilizados en otras partes del este o sur de Ucrania. “Ese es un gran si porque los ucranianos todavía están luchando muy, muy duro por Mariúpol”.

Más al oeste se encuentra otra importante ciudad portuaria: Mykolayiv. En los últimos días, ha sido objeto de bombardeos rusos con ataques aéreos y de artillería. Justo al oeste se encuentra la ciudad portuaria de Odesa, que también es importante. “Aún evaluamos que la marina rusa se mantiene a distancia de Odesa, sin acercarse mucho tras el hundimiento del Moskva”, dijo el funcionario.

Los rusos tienen cierta capacidad anfibia en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Los rusos tienen al menos un barco de desembarco de tanques en el Mar de Azov que es capaz de desembarcar marines rusos, y hay otros barcos de la misma clase en el Mar Negro. Hasta el momento, no hay indicios de que un asalto anfibio sea inminente, dijo el funcionario.

En el norte, los rusos continúan bombardeando las cercanías de Kharkiv mientras las fuerzas rusas bloquean la ciudad. En la Operación de Fuerzas Conjuntas de la región ucraniana de Donbas, los combates más intensos tienen lugar alrededor de un pueblo llamado Popasna.

Los combates también continúan al sur y sureste de la ciudad ucraniana de Izyum.

Fuente: Infobae