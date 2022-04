Sorpresa al comparar el valor de un neumático con un auto usado

Un tuit de un productor rural causó revuelo y se volvió viral luego de que comparara el valor que se paga por un neumático de un tractor con el precio de un auto usado. Posteando una foto de una cubierta de cosechadora, Jorge Sansot dijo: “Esta goma nueva vale $1.100.000, casi lo mismo que un Gol usado año 2015. Hay algo que no está bien”. Según contó en Twitter, el mes pasado había comprado un auto en $1.200.000. En esa red social su posteo tuvo más de 55.000 “me gusta”.

Inmediatamente, los usuarios de esa red social armaron un hilo de respuestas. Uno de ellos señaló que en Uruguay ese producto vale US$3100, a lo que otro ironizó: “Sale más barato ir a veranear a Punta del Este con la cosechadora, la engomás y pegás la vuelta”.

“Cruza a Paraguay que valen menos de la mitad”, le dijo un tuitero. Haciendo un análisis de lo que pasa en los países vecinos, un seguidor reflexionó: “Te vas a Paraguay y están menos de la mitad y te vas a Brasil y están a la mitad, un delirio”.

Para no quedarse solo con los valores de la región, un seguidor le dijo: “En Europa esa nueva cuesta €1000, unos $220.000 al blue o $120.000 al oficial″.

“Soy productor de caña de azúcar en Tucumán, estamos listo para salir a cosechar en junio, sin saber si rompemos una cubierta de la máquina y tenemos q salir de pista porque en toda Argentina no hay”, contó su realidad otro usuario.

En la zona bonaerense de Piedritas, cerca de General Villegas, en plena recolección del cultivo de soja, lejos de las redes sociales y arriba de su cosechadora trabaja el contratista Gabriel Luciani, dueño del neumático del posteo de Sansot, a la que tuvo que desechar y que luego intentó comprar una nueva hasta que se entreró el valor que pedían. Es de Alcorta, provincia de Santa Fe, pero desde hace más de 30 años que junto a su padre hacen servicios de cosecha en diferentes regiones del país.

Mientras está trabajando en Piedritas, su padre cosecha maíz en Cañada Seca. “El tema de las cubiertas no es solo el precio sino que nuevas no hay. Y lo único que encontramos en el mercado son usadas en mal estado y por las que debemos pelear el precio porque las venden como si fueran nuevas. Nos dicen un precio altísimo y si le pedimos rebaja, no las bajan, total siempre va a haber otro que las va a pagar”, detalló.

“En los grupos de contratistas de Whatsapp viven buscando cubiertas. Gracias a Dios, yo tenía una nueva de repuesto porque compré en su momento un par, pero si hoy salís a buscar una de estas nueva no se consigue y el que la tiene te la vende a precio dólar billete, sin financiamiento. Yo no puedo parar porque estoy pagando todos los meses la cosechadora usada que tengo”, añadió.

Finalmente y, poniendo blanco sobre negro, Luis “Fredy” Simone, presidente de la Cámara de Contratistas Rurales de la provincia de Buenos Aires, expresó que esto no es nuevo y que el problema del abastecimiento de insumos para el agro, en especial neumáticos para maquinarias, empeora cada día que pasa.

“Esto lo venimos denunciando desde hace tiempo. Esto es lo mismo que pasa ahora con el faltante de combustible: no hay, entonces lo cobran más caro y aparecen los sobreprecios. Nada mejora en este país, es una mentira constante. Yo el año pasado ya compré una goma para la cosechadora en $1.000.000. Es inadmisible lo que está sucediendo sobre todo en tiempos de cosecha”, dijo a LA NACION.

En este contexto, señaló que se debe ser comprensivo también con quienes proveen de los insumos. “Hay que entender a los proveedores porque no saben tampoco cuándo van a poder reponer la mercadería y a qué precio. Ellos tienen que cubrirse porque no se sabe nada de lo que va a pasar mañana o pasado, si viene o no una devaluación”, remarcó.

“Es muy difícil de conseguir y muchos gomeros incluso prefieren no vender. Con este Gobierno, todos los días te levantás y no sabés con qué te vas a encontrar. Todo es un desorden y estimo que no se va a regularizar la importación de los insumos para la cosecha”, aseguró.