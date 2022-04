Habla la madre del policía Concha, asesinado en 2017

El individuo fallecido esta madrugada durante una pelea callejera, estaba acusado por el homicidio del policía José María Concha y se encontraba a la espera del debate oral y público, por el crimen ocurrido el 7 de septiembre de 2017 en Los Pocitos.

Franco Manuel Vázquez, de 27 años, perdió la vida este lunes como consecuencia de heridas de arma blanca en el barrio San Agustín, en un pasillo interno, a aproximadamente 100 metros hacia el norte de la avenida Francisco de Aguirre.

Las palabras de la madre del policía Concha

"Para mi nada cambia. Lo que hubiese querido es la justicia por mi hijo. Es muy duro vivir con la aceptación de que el asesino viva en libertad", expresó su mamá entre lágrimas y dolor.

Luego de cinco años de la muerte de José María Concha, todavía no hay justicia. "La causa de mi hijo ha sido usada, ensuciada y lucrada. Esto no me da tranquilidad, me da pena porque no conseguí lo que siempre quise, que se haga justicia por mi hijo muerto".

La mujer sostiene que hace unos días se cruzó con Franco en un semáforo de la esquina en la que limpiaba vidrios, y un sentimiento de impotencia inundó toda su alma. "Venía del cementerio y ahí estaba Franco Vázquez limpiando vidrios. Es un dolor inmenso ver al asesino de tu hijo en total libertad", lamentó.

