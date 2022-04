Polino aseguró que la China no quiere saber nada con Icardi

Marcelo Polino ya no es tan cercano a la China Suárez, sin embargo, se siguen manejando en los mismos entornos y la información circula. De esta manera, el periodista revivió su viejo desencuentro con la actriz, y aseguró que ya no tiene interés en Mauro Icardi.

“Para los que no se acuerdan, en ese momento yo le escribí, pero ella no me respondió. Me clavó el visto, y tiempo después me habló a través de Instagram, como si yo fuera un fan ¡Ella tiene mi teléfono! Así que ese mensaje ni lo abrí. Igual no estoy ofendido ni nada, pero esta semana, con todo esto, decidí hablar con una persona que tenemos en común y la frase que me dijeron es: ‘Ni en pedo, ella no quiere saber nada con esa gente’”, aseguró Polino.

“En todos los programas hablaron, pero ella solo se enojó con el más exitoso claro”, manifestó el periodista haciendo referencia a Socios del Espectáculo (eltrece), recrudeciendo de esta manera también su pelea con Ángel de Brito y LAM (América).

La historia con Mauro

Sobre las últimas acusaciones, remarcó: “Sus amigos me dijeron que ni en pedo, que no quiere saber nada con Mauro ni con esa gente”.

Marcelo Polino contó la verdad sin pelos en la lengua: “Cuando ella se va a España, hablamos, me preguntó por qué no me iba para allá y yo en un momento dudé de irme una semana; a la semana sucedió todo este escándalo y le escribí, obviamente. Me clavó el visto y nunca más me contestó”.

El periodista, al no tener respuesta de la China Suárez, decidió irse esa semana pendiente de vacaciones a Estados Unidos. “Yo quedo en el medio de toda esa situación hasta que estando en Miami el otro día, me escribió. Retoma el diálogo treinta días después con un mensaje de Instagram que yo ni siquiera abrí”.

Acá es donde surge el enojo de Polino y el quiebre de su relación con la actriz: “Yo no soy un fanático que te escribo por Instagram. Tenés mi teléfono, llamame. No da”. Y agregó: “La entiendo, no me quiero meter en su vida, en su dolor, en sus problemas”.

Sin resentimiento a la vista pero marcando su desacuerdo, Polino habló de cómo se maneja él en sus vínculos: “Yo a la gente cuando la quiero, la quiero siempre”.

“Estará pasando un momento difícil, pero yo elijo que si me relaciono con alguien con quien tengo cierta intimidad y he hablado de cosas muy profundas en cierto momento, que me llame a mi teléfono y no que me mande un mensaje como si fuera un fanático por Instagram”, aseguró.

