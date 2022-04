Cornejo entre la candidatura de Macri y la unidad de la UCR

Mi relación con Mauricio Macri en general es buena, dijo el ex gobernador mendocino.

El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, sostuvo que no ve a Macri como candidato a presidente para el 2023 y dijo que el radicalismo quiere que la tensión baje, buscando unidad como en el año 2021.

"Hay algunos políticos que están muy apurados con las candidaturas, pero la verdad que el deterioro social y económico de la Argentina es el más grande en la democracia. Incluso los indicadores son peores que en 2002", subrayó Cornejo en consonancia a lo que manifestó hace semanas en Mendoza, tratando de bajar los humos de algunos referentes radicales que quieren gobernar la provincia.

Al ser consultado por la posible candidatura de Macri, dijo: "No sobra nada, ni nadie, y su experiencia de 4 años de gobierno nacional y de 8 en la Ciudad de Buenos Aires son útiles para Juntos por el Cambio. Mi relación con él en general es buena. Escucha mucho más de lo que hacía cuando estaba de presidente. Está viendo la situación del país con bastante equilibro. Hoy no lo veo a él de candidato; no lo veo ahora, forzando una candidatura".

"Mi posible candidatura a presidente, lo vamos a ver en el 2023, categóricamente creo que no es el momento de candidaturas. Sí creo que Juntos por el Cambio tiene que mantenerse unido como en 2021. Me siento muy protagonista de esa construcción, por mantenernos unidos y haber usado las PASO. Creo que esa es la fórmula para quienes quieran participar. Tenemos que mantener la unidad. No le sirve a ningún dirigente ni a ningún partido fomentar la división de la coalición. La identidad de la coalición es más fuerte que la identidad de los partidos", dijo.

Luego, hizo referencia a la posibilidad de que Facundo Manes sea el candidato de la UCR para 2023 y aclaró: "Es un actor que podría ser candidato, tiene condiciones y una visibilidad que le dio la última elección, además de su reconocimiento profesional. Lo veo como candidato, como puedo ser yo".

Inflación, salarios y crisis en el oficialismo

Sobre la situación actual que atraviesa Argentina en cuanto a la interna dentro del Gobierno y la alta inflación del último mes, Cornejo sostuvo: "Puede crecer la conflictividad, y lo hará porque la alta inflación perjudica a los sectores más pobres y a la clase media. Está creciendo el consumo de algunas cosas, a pesar de la inflación, porque a la gente le quema el dinero en la mano, derivado de la gran emisión que forzó Cristina a Guzmán a fines del año pasado. La inflación se está comiendo el salario de los registrados, del cuentapropista, de los jubilados y también de los planes".

Fuente: El Tribuno