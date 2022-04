Rugby: victoria para los Pumas 7s en Vancouver

El llanto de Santiago Gómez Cora en el banco lo decía todo. Aquel que llevó a los Pumas 7s a conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio pudo gritar campeón en el circuito World Seven Series. Después de una jornada inolvidable, en la final, superaron a Fiji, doble campeón olímpico, por 29 a 10.

Para la final, Gómez Cora eligió como titulares a Germán Schulz, Felipe del Mestre, Rodrigo Isgro, Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

El mensaje de Santiago #GómezCora después de consagrarse campeón con #LosPumas7s en #Canada7s. 📲🇦🇷



El valor que el entrenador le da a los clubes de la Unión, la importancia de su familia y sin olvidarse de saludar al rival y amigo, Ben #Gollins, Head Coach de #Fiji. pic.twitter.com/h1LSPH83PG — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 18, 2022

El comienzo para los Pumas no fue bueno: una mala salida, un line perdido y un penal en contra que derivó en el tempranero try de Kaminieli Rasaku para Fiji. Pero el equipo argentino reaccionó, y el Rayo Marcos Moneta dejó a todos atrás para apoyar su try (convertido por Wade), y pasar al frente 7-5.

Sobre el final de la primera parte, Vera Feld quedó abierto y recibió para irse solo al try (apoyó con suspenso, pues casi se le escapa la pelota). De esa salida inmediata, capturó Del Mestre y terminó Moneta para sellar la primera parte con un 17-5.

La segunda parte no arrancó bien para los Pumas, que se quedaron con un jugador menos por la amarilla a Wade. De un scrum, salió el ataque que culminó en try Jerry Tuwai: 17-10. Pero como ocurrió en el primer tiempo, se recuperó: Moneta juntó marcas y recibió el apoyo de Del Mestre, que llegó al try, que con la conversión del mismo llevó la diferencia a 24-10. El alivio total llegó en el final con un nuevo try, otra vez a cargo de Del Mestre, para sellar el 29-10.

¡El mejor jugador de Seven del mundo en todo su esplendor! 🔝🔝



Fantástico try de Marcos #Moneta en la final de #Canada7s en la que vencieron a #Fiji por 29 a 10. 🇦🇷🐆 pic.twitter.com/WupDbaVAmo — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 18, 2022

En las seis etapas de la temporada del Circuito Mundial de Seven, los argentinos siempre estuvieron entre los mejores ocho. Han conquistado tres medallas de bronce y en una ocasión, en el Seven de Málaga, en febrero, estuvieron a un paso del oro, pero cayeron en la final con Sudáfrica y debieron conformarse con el segundo lugar del podio.

Fiji, que venía de ganar el oro en Singapur, había llegado a la final luego de vencer a Samoa por 45 a 5.

Resumen del partido contra Fiji

Un comienzo notable

Hoy, los dirigidos por Santiago Gómez Cora arrancaron la jornada con todo en los cuartos de final: superaron a Inglaterra por 40 a 17, gracias a 6 tries apoyados por Luciano González (en dos ocasiones), Marcos Moneta (2), Lautaro Bazan Vélez y Franco Sábato, más conversiones de Tobías Wade (3), Felipe del Mestre y Gastón Revol. El conjunto británico vulneró en tres oportunidades el ingoal argentino, a través de Blake Boyland, Joe Browning y Calum Randle, y sumó una conversión mediante Frederick Roddick.

Más tarde, los Pumas 7s dieron otro paso gigante hacia la final al ganarle a Australia por 24 a 12 (y de paso vengarse de la derrota en los cuartos de final del certamen pasado, en Singapur). Otra enorme actuación de Marcos Moneta fue una de las claves para superar a un rival que es de los mejores del planeta. El wing de San Andrés apoyó dos de las cuatro conquistas argentinas (completaron el score Bazán Vélez y Rodrigo Isgro, más dos conversiones de Wade) y confirma por qué fue elegido como el mejor jugador del mundo en 2021.

El encuentro fue equilibrado en el comienzo, como consecuencia de dos tries australianos (Dietrich Roache y Josh Turner), pero los Pumas impusieron su mejor juego y la velocidad de sus hombres para dar el gran paso hacia la final de Vancouver.

Los Wallabies tuvieron su premio consuelo más tarde al quedarse con la medalla de bronce: superaron a Samoa por 21 a 19 en un encuentro vibrante, con un try en la última jugada para dar vuelta el partido y subirse al podio.

En la primera jornada de Vancouver, los Pumas tuvieron mucho trabajo, pero salieron airosos y se encaminaron por la ruta del oro, luego de empatar en 12 con Francia, vencer por 24-5 a Escocia y superar ajustadamente, por 26-19, a Irlanda, que venía jugar una semifinal en Singapur.

Las posiciones del circuito mundial

Los Pumas marchan subieron un lugar en la clasificación mundial (dejaron atrás a Australia) y están segundos detrás del líder, Sudáfrica (terminó quinto en Vancouver con la victoria ante Nueva Zelanda por 17-15). Con seis fechas disputadas, las posiciones son encabezadas por Sudáfrica, con 111 unidades, seguido por Argentina con 105 y Australia, con 100.

La próxima cita del World Rugby Seven Series se disputará del 20 al 22 de mayo en Toulouse, Francia.

Leé también

Fuente: La Nación