Alarma por un brote de triquinosis en salames y chorizos

Días atrás, el ministerio de Salud de Córdoba detectó 13 casos de triquinosis. Ahora, la cifra se elevó a 46 en distintos puntos del país. Por tal motivo, se alertó sobre el peligro del consumo de salames y chorizos que no cuentan con la identificación de marca y cuidados respectivos.

Durante este fin de semana, el Ministerio de Salud de Córdoba reportó 46 casos nuevos de triquinosis. Los mismos fueron registrados en personas que habitan en distintas localidades de la provincia. Los 46 casos se encuentran distribuidos: 37 en Córdoba capital, 5 en Santa Rosa de Calamuchita y 4 en Deán Funes. Por tal motivo, más allá de la atención correspondiente se iniciará una investigación en torno al brote surgido.

Ante el incremento de casos de triquinosis la División de Zoonosis del Ministerio de Salud y personal de Epidemiología y Calidad Alimentaria de la Municipalidad de Córdoba se inició una investigación con el objetivo de detectar el origen de los salames y chorizos que pudieron haber ocasionado el brote.

Al respecto, se advirtió que la triquinosis surge a partir de un parásito “con forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y otros animales salvajes, como el jabalí y el puma”. Por tal motivo, las personas pueden contagiarse de manera accidental a partir del consumo de carne o derivados cárnicos, crudos o mal cocidos que “contengan larvas del parásito vivo”.

Cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

Desde el ministerio de Salud se advirtió que los síntomas son fiebre, dolores de cabeza, musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados y picazón. Si bien los síntomas pueden similares a los de una gripe, ante la presencia de ellos se aconseja acudir al médico para un rápido diagnóstico.

Para prevenir la enfermedad, se recomienda evitar el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados y verificar el rótulo o etiqueta de fabricación. De hecho, el producto debe contar con la información sobre la marca, empresa responsable, número de habilitación nacional del establecimiento, fecha de elaboración y de vencimiento del producto. Además, se aconseja no consumir choripán en puestos no autorizado o sin habilitación.

