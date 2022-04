Una joven narró cómo abusaron de ella estando ebria

“Estaba borracha nivel caerme por los suelos, no ser capaz de articular palabras, no recordar nada al día siguiente. Me violaron dos veces, borracha y dormida”. Así comienza su relato Iosune de Goñi, una escritora y fotógrafa vasca que ha decidido confesar a través de su cuenta de Twitter cómo sufrió abusos sexuales en España mientras se encontraba en estado ebrio y prácticamente inconsciente por culpa del alcohol.

Después de esa experiencia, llegó lo peor: sentimientos de culpa, tratar de no recordar y ver cómo gran parte de nuestra sociedad continúa defendiendo a los agresores.

Una trágica experiencia por la que la joven pasó un año entero con depresión y trastorno de estrés post-traumático, sintiéndose “súper culpable por haber bebido tanto, pensando que le había puesto los cuernos a mi pareja y tratando de recordar de forma obsesiva lo que había pasado esa noche”, confiesa.

Sin embargo, tal y como asegura la escritora, la versión que contó al mundo fue otra bien distinta.

Esa fue la versión que le conté a todo el mundo: me emborraché y tuve relaciones con un tío (lo que es peor, con un amigo). Escondí los moratones y ni siquiera dije nada de la infección que me pillé, del tampón que encontraron al fondo de mi vagina en ginecología, — Iosune De Goñi (@iosunedegoni) April 13, 2022.

"de los dos test de embarazo y las pruebas de enfermedades de transmisión sexual que tuve que hacerme después. Lo escondí todo porque la culpa era mía. Dejé de salir y de beber por miedo, y todo el mundo me criticó y me machacó por ser una sosa y renunciar a la juerga con 23 años. — Iosune De Goñi (@iosunedegoni) April 13, 2022.

Muchas mujeres sufrieron lo mismo

La joven se encontró con que, a su alrededor, muchas mujeres habían vivido experiencias similares. Un testimonio en concreto le llamó la atención, con una chica contando que abusaron sexualmente de ella en circunstancias similares a las suyas: “Ella lo contaba así, sin mencionar la palabra violación, pidiendo ayuda por lo mal que se sentía después de lo que había pasado. Y adivinad qué: todos los comentarios la ponían a parir. Que si era su culpa por haber bebido tanto, que si no se puede ir así por la vida, que encima ahora tendrá la cara de decir que la han violado por haberse emborrachado", asegura.

Es más, la joven revela fue precisamente ese testimonio el que le hizo ver su realidad: “En ese momento lo vi todo claro: a esa chica la habían violado, y su historia era mi historia. Tuve que leer un montón de comentarios culpabilizando, insultando y humillando a una pobre chica por su violación para que por fin me ardiera la sangre y me diera cuenta de que a mí también me habían violado”.

"Todavía me cuesta, todavía me sigo sintiendo culpable, sigo pensando que no debería haber bebido tanto, que no debería haber salido, que a lo mejor me lo busqué yo sola. Mi vida desde entonces ha sido un infierno. Y si la sociedad no fuera así, si dejáramos de justificar a los violadores y de culpar a las víctimas, si llamáramos a las cosas por su nombre y hubiera más recursos, ayuda, cuidados, no habría tenido que pasar por todo lo que tuve que pasar después. Porque lo peor no fue la violación: lo peor fue lo que vino después". — Iosune De Goñi (@iosunedegoni) April 13, 2022

Iosune se lamenta de que la situación haya cambiado poco o nada desde entonces, con una sociedad que todavía culpabiliza a las víctimas y no se enfrenta a sus agresores: “Seguimos manteniendo y reforzando la cultura de la violación, pensando que quien emborracha o droga y se folla a una tía es el puto amo. Yo tardé 6 años en buscar ayuda psicológica y en atreverme a utilizar la palabra violación al hablar de lo que me había pasado”, insiste.

“Las noches sin dormir, los días enteros perdida en bucles obsesivos, tratando de recordar, tratando de no recordar, el intento por seguir con mi vida desesperadamente, haciendo un millón de cosas para olvidar lo que había pasado, no poder parar de llorar, no entender por qué coño estaba llorando, porque aquello había sido mi culpa, porque no era para tanto, porque nada tenía sentido. Por favor, abrid los ojos. Poneos en nuestro puto lugar. Dejad de defender a los agresores”, pide.

Es más, la joven asegura que en cuanto comenzó a contar su testimonio, muchas de sus amigas confesaron haber pasado exactamente por lo mismo: “Vuelvo a la eterna pregunta: si todas mis amigas han sufrido abusos y agresiones sexuales, ¿por qué parece que hay tan pocos violadores en el mundo? ¿Qué pasa con mis amigos? Podría seguir hablando de esto infinitamente, pero creo que es suficiente. Basta ya. Callaos la puta boca. Nadie debería pasar por esto”, sentencia.

Su testimonio ha revolucionado a los usuarios de las redes sociales, con más de 20.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios que mandan apoyo y mucho ánimo para la joven, que asegura que tiene casi superada la situación, aunque sigue teniendo un “problema con la culpa”. Además, muchos usuarios han querido compartir sus propias experiencias, demostrando que es una problemática tabú, pero más común de lo que muchos desearían.

Fuente: Clarín