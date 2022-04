Benjamín Vicuña y sus separaciones: “Se asume un fracaso"

El sábado por la noche Andy Kusnetzoff recibió a sus cinco invitados en PH, Podemos hablar (Telefe), y cada punto de encuentro se volvió espacio de catarsis e intercambio de puntos de vista. Benjamín Vicuña dijo presente en el segundo programa de la nueva temporada y habló sobre cómo transitó las separaciones de su ex pareja, Eugenia La China Suárez, y anteriormente de Pampita Ardohain.

Acompañado de María Becerra, Carola Reyna, Martín Seefeld, y Emilia Attias, el actor chileno pasó al punto de encuentro cuando el conductor pidió que se acercaran “los que piensan que se puede tener una buena relación con un ex”. Sin filtro y con sinceridad, Vicuña empezó con una contundente frase: “Separarse es una cagada gigante, pero también hay que poner en perspectiva, y creo que tampoco es bueno dar una bajada de línea”.

“Yo también empatizo y entiendo al tipo que está re caliente y no quiere ver a su mujer, porque he visto casos realmente horrorosos, de gente que se me acerca y me cuenta algún caso de violencia, o sea que aprendí que hay muchas historias”, expresó. Y agregó: “La verdad que las mías están infladísimas, tergiversadas y amplificadas por lo mediático, pero dentro de todo no dejan de ser separaciones desde el amor, desde dos personas que asumen un fracaso, aunque suena a mala palabra fracaso, pero me refiero a un final”.

Vicuña habló de sus ex parejas

Mientras el ex protagonista de Los simuladores acotaba que existe “cierta evolución en el tiempo” en cada ruptura, y que el vínculo se va transformando, el actor profundizó su postura. “Hay gente que me dice que tiene una perimetral entonces cada uno con su mambo y yo no le voy a decir cómo se hacen las cosas. A mí me pegó de esta manera, obviamente que el lugar común, así como la paz en el mundo, es tratar de llevarse bien con un ex, está claro”, aseguró.

Benjamín Vicuña y la China Suárez tuvieron una separación muy mediática

Más adelante reconoció que su propia experiencia como hijo de padres que se divorciaron lo marcó durante la infancia: “Yo viví una separación donde mis papás fueron muy radicales, ellos se separaron y yo no los vi juntos nunca más. O sea, era el tipo que tocaba la bocina a las 8 de la mañana y había que bajar y subirse al auto, no los vi nunca más saludarse”. En este sentido, explicó que en la actualidad lo vive de una manera totalmente distinta, y celebró la posibilidad de mantener la armonía.

“Esa imagen del papá que ni siquiera quería acercarse a su casa, o a la que fue su casa, te habla un poco de un resentimiento que como niño te das cuenta, que parece que se quieren matar. Creo que cada uno se tiene que ir acomodando, buscando una manera, porque al principio hay una cosa de tiempo, un dolor que necesitás también distancia, porque hay enojo y frustración”, sostuvo.

El conductor remarcó la buena relación que mantiene con el marido de Pampita, y Vicuña reconoció que se llevan muy bien. “Lo que debe ser terrible, que le pasa a algunos amigos míos y agradezco que a mí no me tocó eso, es que hay pibes que se vuelven loco con la figura paterna del hombre que entra a tu casa. Ese baile gracias a Dios yo no entré, porque te vuelve muy inseguro, hay muchos fantasmas con eso”, reflexionó.

“No sé si por el tema de mi hija Blanca -quien falleció a los 6 años en 2012 -, pero yo entendí que el amor es bienvenido de todas partes. En este caso la pareja de mi ex...”, expresó e hizo una pausa para aclarar con humor: “La pareja de mi ‘ex-ex mujer’ pero se agradece el amor y el cariño a tus hijos”. Entre risas, Kusnetzoff apeló al humor y le dijo que a los invitados que se requería “un mapa” para explicar las relaciones amorosas del actor y la familia ensamblada que formó. Con simpatía, Vicuña no esquivó la pregunta sobre su situación sentimental actual y reafirmó su relación con Eli Sulichin: “Estoy de novio, la conocí en el bautismo de mi hijo. Son otros tiempos, esto es recién, son seis o siete meses, y estamos en otro momento de la vida”.