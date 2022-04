Playoffs de la NBA: los partidos de cada conferencia

Tras una exigente fase regular, este sábado comienzan los playoffs de la NBA. Son varios los equipos que apuntan a destronar a los Milwaukee Bucks del fenómeno griego Giannis Antetokounmpo, últimos campeones de la liga de básquet más famosa del mundo.

En el camino hacia los playoffs se fueron quedando candidatos como los Lakers de LeBron James, que no tuvieron la temporada esperada, los tan emblemáticos como habitualmente decepcionantes Knicks de Nueva York, e incluso los jóvenes Spurs de Gregg Popovich. Los duelos de primera ronda se pondrán este marcha este sábado desde las 14 (hora argentina; por ESPN 3) con Dallas, sin la sensación eslovena Luka Doncic (lesión), ante Utah. A las 16:30 (por ESPN 2) será el turno de otra joven estrella, el base Ja Morant y sus Grizzlies de Memphis reciben a Minnesota, con los cordobeses Bolmaro y Prigioni. A las 19 (por ESPN 2), los 76ers de Embiid y Harden van contra Toronto, mientras que a las 21:30 (por ESPN 3), uno de los platos más fuertes: los Warriors de Stephen Curry vs. los Nuggets del serbio Nikola Jokic, sin Campazzo por suspensión. Aquí, un repaso de los enfrentamientos iniciales.

Conferencia Este

Miami Heat (1º) vs Atlanta Hawks (9º)

Aunque finalista en 2020, pocos esperaban que el Miami Heat concluyera esta campaña como líderes de la Conferencia Este. El equipo del sabio Erik Spoelstra -bicampeón de la NBA- exhibió una enorme fortaleza para sobreponerse a las prolongadas ausencias de sus tres figuras (Jimmy Butler, Bam Adebayo y Kyle Lowry) e incluso a conflictos internos de vestuario.



Sus rivales en la primera ronda serán los Atlanta Hawks, ganadores de los repechajes de la conferencia ante los Charlotte Hornets y los Cleveland Cavaliers gracias a una gran actuación de su audaz base Trae Young, con 38 puntos y 9 asistencias en el último juego, bien acompañado por el tirador serbio Bogdan Bogdanovic, con 19 unidades.

Boston Celtics (2º) vs Brooklyn Nets (7º)

La franquicia más en forma contra el mejor dúo de estrellas de la actualidad. Los Boston Celtics llegan a la serie ante los Brooklyn Nets en un momento espectacular, con un balance de 32 victorias y seis derrotas desde febrero, sustentado en una excepcional labor defensiva.

Tras un muy mal inicio de temporada, los Celtics dieron por fin con la fórmula para rodear el talento de sus jóvenes figuras, Jayson Tatum y Jaylen Brown, y el baluarte defensivo Marcus Smart. Aunque se hicieron con el segundo lugar del Este, los Celtics enfrentan una peligrosa eliminatoria ante unos Nets que dependen enteramente de sus dos superestrellas, Kevin Durant y Kyrie Irving.

En un año convulso dentro y fuera de la cancha, los Nets tuvieron que clasificar a través del repechaje pero nadie puede fiarse de un equipo que cuenta con Durant e Irving, que tienen un promedio conjunto de 57 puntos por noche.

Milwaukee Bucks (3º) vs Chicago Bulls (6º)

Los Bucks llegan a los playoffs con su líder Antetokounmpo en un espectacular momento de forma y sus escuderos listos para defender el anillo logrado en las pasadas finales ante los Phoenix Suns.



Su primer obstáculo serán los resurgidos Chicago Bulls, que vivirán sus primeros playoffs desde 2017 de la mano del trío formado por DeMar DeRozan, que vive una segunda juventud, Zach LaVine y el montenegrino Nikola Vucevic. Claro que para la exfranquicia de Jordan hay un dato alarmante: terminaron la fase regular con una marca de dos triunfos y 20 derrotas ante equipos de playoffs.

Philadelphia 76ers (4º) vs Toronto Raptors (5º)

Los 76ers son favoritos en los papeles pero tienen encima una gran presión y enfrente a un rival siempre subestimado como los Toronto Raptors. El camerunés Joel Embiid ha protagonizado la mejor temporada de su carrera, siendo máximo anotador de la NBA (30,6 puntos de media) y gran candidato al premio MVP junto al serbio Jokic.

Tanto el pívot como James Harden, llegado en un megatraspaso con Brooklyn, están ante su gran oportunidad para alcanzar su ansiado anillo. Los Raptors están lejos del equipo campeón en 2019 pero son siempre un rival incómodo por su ferocidad defensiva y su versatilidad en ataque de la mano del senegalés Siakam y el base VanVleet.

Conferencia Oeste

Phoenix Suns (1º) vs New Orleans Pelicans (9º)

Los Suns se perfilan como favoritos para tener una segunda oportunidad en la final. Con el superanotador Devin Booker y uno de los mejores bases de la historia como Chris Paul, los Suns han ajustado aún más sus engranajes hasta terminar como el mejor equipo de la fase regular con un récord de 64 triunfos, a lejanos ocho éxitos del segundo mejor.



Se verán las caras en primera fase con los New Orleans Pelicans, que eliminaron a los Spurs y Los Angeles Clippers (sin Paul George por protocolo covid y Kawhi Leonard por lesión) en los play-in del Oeste. Sin el hasta hace no tanto juvenil estrella Zion Williamson por lesión, sus figuras son el confiable C.J. McCollum y el no tan regular Brandon Ingram.

Memphis Grizzlies (2º) vs Minnesota Timberwolves (7º)

Los Grizzlies quieren confirmar que lo de la fase regular (segunda mejor marca de la liga) no fue una casualidad. El equipo dueño del promedio de edad más joven de la NBA cuenta con Morant como gran figura pero cuando el base se lesionó en el último tramo de la temporada, el equipo no paró de ganar, revelando su fortaleza colectiva.



Enfrente estarán los picantes Timberwolves, que vienen de ganar su duelo de play-in para meterse



en la serie. Las opciones de Minnesota descansan en el trío formado por Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards y D'Angelo Russell, con la siempre protagonista labor defensiva del especialista Patrick Beverley, quien promete unos duelos muy interesantes con Morant.

Golden State Warriors (3º) vs Denver Nuggets (6º)

Tres años después de su última final, los Warriors están de vuelta en los playoffs con el emblemático trío que les brindó tres anillos: Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.

Con el escolta Thompson recuperando el tono tras dos años lesionado, los focos se centran en el estado físico de Curry, que espera estar listo tras casi un mes fuera por un esguince.

Su primer examen serán los Denver Nuggets de Nikola Jokic, para muchos merecedor de un segundo MVP tras sostener una plantilla diezmada por las lesiones y con muchas marcas históricas en materia estadística. Se espera que Campazzo, quien perdió su lugar a manos del novato sensación Bones Hyland, no tenga mucha acción. Para colmo, fue expulsado en su último partido y recibió suspensión de una fecha.

Dallas Mavericks (4º) vs Utah Jazz (5º)

Otro equipo en vilo por su estrella son los Dallas Mavericks, que no podrán contar con Luka Doncic en el inicio de su desafiante serie ante los Utah Jazz.

Con el esloveno afuera, los Mavericks tienen muy escasas opciones de sobrevivir al Jazz del francés Rudy Gobert y Donovan Mitchell, de campaña muy irregular y obligados a finalmente confirmar su potencial como pareja en unos playoffs.

Fuente: Página 12