Un año sin Abigail: su familia aún la espera en Mendoza

Pese a una completa investigación y a la recompensa, la chica de 18 años no aparece. Su madre la sigue buscando y no pierde las esperanzas de hallarla con vida.

Se cumplió un año sin Abigail Carniel. La joven de 18 años fue vista por última vez en la madrugada del 16 de abril de 2021, cuando se bajó de un colectivo en el barrio Sargento Cabral, de Las Heras, Mendoza.

Desde entonces su búsqueda ha sido intensa, colmada de testimonios, allanamientos y excavaciones. Por el hecho detuvieron e imputaron a tres hombres que luego fueron liberados. Familia, vecinos y amigos harán una marcha esta tarde que culminará con un show en vivo.

No era la primera vez que Abigail se iba de su casa, en el asentamiento 25 de marzo de Las Heras, sin dar aviso. Sin embargo, nunca había pasado tantos días sin volver y mucho menos sin dar señales. Pero el silencio comenzó a acrecentarse y la desesperación inundó a Verónica, su madre, quien denunció su desaparición.

La chica se fue de la vivienda familiar el 13 de abril en la tarde, luego de pedirle 200 pesos a su mamá y decirle que se iba a la casa de su amiga Nené, una mujer 28 años mayor que ella, en quien la adolescente había encontrado cierto refugio.

El jueves 15 en la noche, ambas volvían del Centro en un colectivo de la línea 353. Precisamente a las 0.30 del recién empezado viernes 16 de abril, “Abi” -como le solían decir- se bajó unas paradas antes y se fue caminando al barrio Sargento Cabral. La otra mujer continuó viaje a su casa.

Un año sin Abigail: quiénes son los sospechosos

Matías “Fido” Díaz, Martín “Chupetín” Márquez y Vicente “Tito” Chumacero fueron los tres hombres señalados por la desaparición de Abigail, para la pesquisa a cargo del fiscal de Homicidios Carlos Torres.

“Fido” y “Chupetín” tenían intervenidos sus teléfonos por Gendarmería por su presunta participación en el tráfico de drogas y los investigadores del caso advirtieron una conversación en la que mencionaban a Abigail.

Márquez hablaba con su novia, hasta que ella aparentemente le adjudicó el crimen. Ese diálogo le llegó a la Fiscalía de Homicidios, en donde entendieron que Díaz había dado la supuesta orden de que mataran a la víctima y que quien se encargó de eso habría sido “Chupetín”, al parecer por asuntos de estupefacientes.

En cuanto a Chumacero, los detectives lo ponían como la última persona con la que había estado Abigail. Eso gracias a la declaración de una testigo de identidad reservada que lo señaló, sumado a algunos indicios que lo comprometían.

Sin embargo, para los jueces Víctor Comeglio, Belén Salido y Marcelo Gutiérrez del Barrio, todas estas pruebas reunidas por el fiscal Torres no alcanzaron para tener imputados a los tres hombres por femicidio y consideraron que no debían seguir detenidos.

No obstante, Díaz no quedó en libertad, pero por una causa en la Justicia Federal en la que está imputado por lavado de activos y fue el juez Walter Bento quien le negó la excarcelación.

Un año sin Abigail: Una espera interminable

La fiscalía llevó adelante una ardua investigación, en la que se les tomaron declaraciones a decenas de personas, hubo varios allanamientos en el barrio Sargento Cabral y en las inmediaciones del ex club Jorge Newbery, donde los perros adiestrados para la búsqueda de personas señalaron una cancha de fútbol de alquiler como posible lugar donde podrían estar los restos de Abigail.

Se trataba de unas canchas que estaban bajo el cuidado de Díaz y Márquez. Fue entonces que se ordenó realizar excavaciones, pero en ninguna se halló rastro de la muchacha.

Para el fuero federal, que entró en la investigación, se abrió la hipótesis de un caso de trata de personas pero esa pesquisa nunca tuvo sustento y la Justicia provincial continuó avanzando con la hipótesis de que la joven de 18 años quedó envuelta en un conflicto relacionado a las drogas y por eso la habrían asesinado.

Días antes de que se cumpliera un año de la desaparición, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de dos millones de pesos para quien aporte datos fehacientes que permitan hallarla. Al monto se suma una recompensa de Seguridad provincial de 500.000 pesos vigente desde octubre del año pasado.

Pero, dejando de lado la parte penal, la familia Carniel no baja los brazos ante la situación de Abigail. Se resignaron a creer que su joven hija fue atacada y no estaría ya con vida pero, en paralelo a ello, la esperanza de que regrese a su hogar sigue arraigada en ellos. “El día a día sigue siendo muy difícil. Todavía la sigo esperando. Todos los días la espero”, expresó entre lágrimas a diario Los Andes, Verónica, quien además es mamá de otros tres menores.

La mujer aseguró que ha sido un año muy difícil para ellos, pero lleno de lucha y que junto a su hermana no han dejado de seguir pegando volantes por la calle y hasta se han acercado al barrio donde desapareció la adolescente para preguntarles a los vecinos si saben algo. Sumado a las marchas que realizaron por la Ciudad de Mendoza buscando visibilizar el caso y pidiendo justicia.

“Yo pido justicia por mi hija. Me encomiendo a Dios todos los días y le pido que me ayude a encontrarla y que si ya no está, entonces que se haga justicia. Pero sé que algún día se va a hacer justicia, yo sé que la van a pagar”, cerró angustiada.

Un año sin Abigail: harán una nueva marcha

Para la familia de la joven, el aniversario de su desaparición es el 16 de abril debido a que la última vez que se supo de ella fue pasadas las 0 del jueves 15, cuando le dijo a su amiga de 46 años que se bajaba antes. Por tal motivo decidieron llevar adelante este sábado una nueva marcha que convocaron para las 17 en la esquina de San Martín y peatonal Sarmiento.

Luego, a las 17.45 caminarán con pancartas e imágenes hasta la calle Espejo, donde luego seguirán rumbo hasta las puertas de la Legislatura. Allí se dará inicio a un show en vivo con bandas de diferentes géneros musicales, que tocarán en vivo.

FUENTE: Los Andes