Twitter intentará impedir que Elon Musk compre la empresa

Twitter Inc. anunció que adoptará la estrategia conocida como poison pill -inglés para píldora de veneno- para resistir la oferta hostil que lanzó el CEO de Tesla y SpaceX Elon Musk cuando ofreció comprar la totalidad de la empresa o vender su participación en la misma, derrumbando el precio de la acción. La avanzada del hombre más rico del mundo sobre la red social encontrará resistencia en el directorio de la empresa, aunque el final de la pulseada es difícil de predecir.

La plataforma de medios sociales adoptó un “plan de derechos de los accionistas de duración limitada” para protegerse de la oferta de adquisición en efectivo de 43.000 millones de dólares.

Musk hizo la oferta el miércoles en una carta al consejo de administración de Twitter -la plataforma de microblogging que se ha convertido en un medio de comunicación global para particulares y líderes mundiales- y se hizo pública en una presentación regulatoria el jueves.

Una estrategia poison pill permite a los accionistas existentes el derecho a comprar acciones adicionales con un descuento, diluyendo efectivamente la participación de la parte hostil. En este caso, Elon Musk.

La estrategia es común entre las empresas atacadas por inversores activistas -inversores que buscan influir en la conducción de la empresa- o en situaciones de adquisición hostil.

El CEO de Tesla compró el 9,2% de Twitter a principios de mes, días antes de lanzar su asalto para tomar el control de la empresa.

La estrategia de Twitter

El Directorio estableció un plan de derechos de los accionistas, ejercitable si una parte adquiere el 15% de las acciones sin aprobación previa, con una duración de sólo un año. El plan pretende garantizar que cualquiera que tome el control de Twitter mediante la acumulación de acciones en el mercado pague a todos los accionistas una prima de control adecuada.

Twitter promulgó el plan para ganar tiempo, según una persona familiarizada con el asunto citada por la agencia internacional Bloomberg. El directorio quiere ser capaz de analizar y negociar cualquier acuerdo, y todavía puede aceptarlo.

“El Plan de Derechos no impide que la Junta se comprometa con las partes o acepte una propuesta de adquisición si la Junta cree que es lo mejor para Twitter y sus accionistas”, dijo la compañía en un comunicado.

Tras el anuncio de la oferta de compra, Musk apareció en la conferencia TED de Vancouver, donde explicó su visión de la empresa.

“Twitter se ha convertido en una especie de plaza pública de facto, así que es realmente importante que la gente tenga la realidad y la percepción de que son capaces de hablar libremente dentro de los límites de la ley”, dijo, añadiendo que quería hacer un algoritmo de código abierto.

“Esta no es una forma de ganar dinero, mi fuerte sentido intuitivo es que tener una plataforma pública que sea de máxima confianza y ampliamente inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización, no me importa la economía en absoluto”, agregó.

Musk dijo que no estaba seguro de “poder adquirirla”. Añadió que su intención era conservar también “tantos accionistas como permita la ley”, en lugar de mantener él mismo la propiedad exclusiva de la empresa.

Además, indicó que tiene un “plan B” si el consejo de administración de Twitter rechaza su oferta. Pero no quiso dar más detalles. Sin embargo, en su presentación de hoy, dijo que se replantearía su inversión si la oferta fracasaba.