Fantino dejó Intratables con menos de un punto de rating

En la televisión manda el rating, guste o no, con esos números se definen muchas cosas, no solo la pauta comercial si no cómo seguirá tal o cual canal, que movimientos se viene y se decide cuándo arriesgar y cuándo no.

Intratables fue, junto a Intrusos, la nave insignia de América TV, resistiendo todo menos la llegada como conductor de Alejandro Fantino.

A fin de mes llegará el final de Intratables, que puede llegar a tener ediciones los fines de semana, y Fantino decidió bajarse de la conducción de Intratables.

El programa de debate política de América TV ya comenzó su despedida con la conducción de Pablo Vilouta, que tuvo que volver de emergencia ante la decisión del operador macrista de bajarse del programa.

Con Fantino al frente de Intratables en la última días entregó el programa al siguiente del canal siempre debajo del punto de rating y no llegó a promediar los dos puntos.

Volverá a conducir Animales Sueltos

Fantino durante años hizo el programa "Animales Sueltos", hoy conocido como "Operadores Sueltos", con todas movidas vinculadas a la GestaPRO.

"Siempre se supo. Animales Sueltos fue uno de los centros de operaciones mediáticas del macrismo", expuso el portal www.diarioregistrado.com en un informe.

Tan groseras fueron las operaciones, que hoy luego de la reunión en el Banco Provincia con funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios, Fantino tuvo que salir a bailar en enero de este años para que no lo vinculen.

Tan grosero fue el asunto, que un periodista contó en este programa que "el poder político estaba juntando pruebas para meter preso al Pata Medina".

"Está el clan Moyano viendo el programa del otro lado. ¿No les puede pasar a ustedes esto mañana?", dice Fantino y agrega: "No sienten que ustedes no tienen más lugar en este país?".

Hoy, con el fracaso de Intratables, volverá el programa favorito de las operaciones macristas.

