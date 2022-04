Tani Fernández a su hermano: "Lo voy a cuidar del odio"

El hije mayor de Alberto Fernández, Tani Fernández, cuestionó los mensajes de odio que surgieron en las redes sociales esta semana contra su hermano menor, Francisco, el hijo del presidente con la primera dama, Fabiola Yáñez.

A través de Twitter, contó que le gustaría enseñarle a Francisco que "la gente va a ser mala con él". "Como lo fueron conmigo, sin motivo", agregó.

Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con el como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio. — Dyhzy ~ ❤️‍🔥 (@aka_dyhzy) April 14, 2022

"Va a estar todo ok, porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber qué es el odio", puntualizó Tani Fernández, mediante un contundente tuit.

Más temprano, en otro mensaje de Twitter, respondió a uno de los mensajes que recibió esta semana, desde el nacimiento de Francisco, donde lo atacaban mostrando una supuesta imagen suya vestido de drag queen. "No soy yo y no me llamo más Estanislao legalmente, así que este tuit no tiene validez".

Asi que flor antik o como sea tu user porque honestamente no me tome el tiempo de aprenderlo, me podes chupar los dos huevos pedazo de imbecil. — Dyhzy ~ ❤️‍🔥 (@aka_dyhzy) April 14, 2022

Antecedentes de críticas

Tiempo atrás, Tani - quien en 2021 cambió su DNI por uno con género no binario - también apuntó a los medios y al clima tóxico de las redes sociales por los mensajes agresivos y cargados de odio en su contra.

"Me cagaron la vida boludo, todos los medios argentinos invasivos de mierda me cagaron la vida y solo porque quieren joder a Alberto. Me tienen harta y todos mis problemas últimamente vienen siendo por esta persecución mediática que tienen contra mi para joderlo a Alberto", se quejó tiempo atrás.

El nacimiento de Francisco, el hijo del presidente Alberto Fernández

Este lunes nació Francisco, el hijo del presidente de la nación, Alberto Fernández, y la Primera Dama, Fabiola Yáñez. La noticia fue celebrada por el Presidente con un posteo en su cuenta de Instagram donde compartió una impresión de los pies del bebé junto a su nombre y la hora del nacimiento.



"Nació Francisco!!! Con tu madre @fabiolaoficialok estamos inmensamente felices. Bienvenido a la vida!!!", fueron las palabras con las que el mandatario acompañó la imagen.