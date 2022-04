Zulma Lobato está al borde del desalojo y hace changas

Zulma Lobato está preocupada por su economía. Quieren desalojarla porque se atrasó varios meses con el alquiler y no sabe dónde va a ir a parar. En medio de esta mala noticia, su mánager le dio un alivio en Mar del Plata, donde le consiguió una presentación para este sábado.

La mediática es muy querida en La Feliz y los productores la piden para animar shows. Sin embargo, ella todavía ni pensó en la posibilidad de instalarse en la Costa Atlántica para empezar una nueva vida con trabajo fijo todos los fines de semana.

El fuerte deseo de Zulma sigue siendo el mismo: quiere trasladarse a España para poder trabajar con Almodóvar. Esto por ahora es una idea lejana, ya que con la poca pensión que cobra no llega ni a mediados de mes. “Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, se la escuchó decir en una nota con Crónica.

Zulma Lobato contó el insólito sueño que tuvo con Alberto Fernández

La mediática tiene mucha simpatía por Alberto Fernández, con quien tiene sueños muy raros. En diálogo con Mitre Live, contó que se imaginó entrando a la Casa Rosada y manteniendo una charla con el Presidente, donde él le decía: “Te quiero, me gusta lo que hacés”.

“Fue solo un sueño, pero me emocioné porque qué lindo sería conocerlo y poder abrazarlo. Yo no soy de soñar, habrá sido por el tema de las elecciones que se me vino a la mente”, manifestó en la entrevista.

En la nota dijo también que con Cristina Fernández de Kirchner le pasó algo parecido: “Soñé que me decía que algún día íbamos a ir al Instituto Patria”. Aunque lo ve como algo muy lejano y fantasioso, no pierde las esperanzas de que suceda antes de 2023, año en el que piensa mudarse a España si su vida no mejora.

